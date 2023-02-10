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Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника
Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника
В Абхазии высоко ценят авторитет и профессионализм российских дипломатических работников, отметил президент Абхазии. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T11:50+0300
2023-02-10T11:50+0300
2023-02-10T12:00+0300
аслан бжания
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Глава государства отметил личный вклад Лаврова в дело установления дружеских и союзнических отношений Абхазии и России."Авторитет и профессионализм российских дипломатов, их следование принципам равноправия и уважения к государственному суверенитету партнеров обеспечивают выверенную и эффективную внешнюю политику Российской Федерации", – говорится в поздравлении.
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аслан бжания, мид рф, сергей лавров, абхазия, россия
аслан бжания, мид рф, сергей лавров, абхазия, россия
Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника
11:50 10.02.2023 (обновлено: 12:00 10.02.2023)
В Абхазии высоко ценят авторитет и профессионализм российских дипломатических работников, отметил президент Абхазии.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника.
Глава государства отметил личный вклад Лаврова в дело установления дружеских и союзнических отношений Абхазии и России.
"Авторитет и профессионализм российских дипломатов, их следование принципам равноправия и уважения к государственному суверенитету партнеров обеспечивают выверенную и эффективную внешнюю политику Российской Федерации", – говорится в поздравлении.