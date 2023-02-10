https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/aslan-bzhaniya-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-diprabotnika-1044054143.html

Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника

Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника

В Абхазии высоко ценят авторитет и профессионализм российских дипломатических работников, отметил президент Абхазии. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

мид рф

сергей лавров

абхазия

россия

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Глава государства отметил личный вклад Лаврова в дело установления дружеских и союзнических отношений Абхазии и России."Авторитет и профессионализм российских дипломатов, их следование принципам равноправия и уважения к государственному суверенитету партнеров обеспечивают выверенную и эффективную внешнюю политику Российской Федерации", – говорится в поздравлении.

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аслан бжания, мид рф, сергей лавров, абхазия, россия