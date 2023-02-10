https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/bolee-trekh-tonn-mimozy-vyvezli-iz-abkhazii-v-rossiyu-1044064828.html

Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию

Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию

Краснодарская таможня ожидает объем поставок на уровне прошлого года – тогда было вывезено около 145 тонн. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мимоза

абхазия

таможня

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Мимоза относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство бобовые или акациевые. Насчитывается от 350 до 400 разновидностей мимозы. Основной вредитель – трипсы.

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мимоза, абхазия, таможня