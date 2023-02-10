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Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию
Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию
Краснодарская таможня ожидает объем поставок на уровне прошлого года – тогда было вывезено около 145 тонн. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T16:10+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Мимоза относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство бобовые или акациевые. Насчитывается от 350 до 400 разновидностей мимозы. Основной вредитель – трипсы.
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мимоза, абхазия, таможня
мимоза, абхазия, таможня

Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию

16:10 10.02.2023 (обновлено: 16:39 10.02.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Цветки мимозы
Цветки мимозы - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Краснодарская таможня ожидает объем поставок на уровне прошлого года – тогда было вывезено около 145 тонн.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Более трех тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Всего из республики экспортировали восемь партий. Первую весом 0,08 тонны пришлось вернуть, так как в ней обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Мимоза относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство бобовые или акациевые. Насчитывается от 350 до 400 разновидностей мимозы. Основной вредитель – трипсы.
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