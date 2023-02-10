https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-prevysilo-20-tysyach-1044067934.html

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

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турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20213, раненых - до 80052, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясения 6 февраля на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой в современной истории Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

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турция, землетрясение, в мире