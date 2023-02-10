https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/dvoe-predstaviteley-abkhazskoy-diaspory-pogibli-v-turtsii-pri-zemletryasenii-1044055439.html

Двое представителей абхазской диаспоры погибли в Турции при землетрясении

Двое представителей абхазской диаспоры погибли в Турции при землетрясении

По последним данным, число погибших в Турции превысило 18 тысяч человек, число раненых - 70 тысяч. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T13:35+0300

2023-02-10T13:35+0300

2023-02-10T13:59+0300

в абхазии

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Двое соотечественников погибли при землетрясении в Турции, сообщил в эфире радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.Ранения получили также восемь представителей абхазской диаспоры в Турции. При этом, как отметил Авидзба, в абхазских селениях было разрушено не так много зданий.Ибрахим Авидзба поблагодарил народ Абхазии за помощь, которая оказывается пострадавшим при землетрясении в Турции. Он отметил, что представители абхазской диаспоры в течение трех дней на большегрузах развозят жителям разрушенных городов помощь."В первую очередь гуманитарную помощь передаем представителям абхазо-адыгской диаспоры. Ждем из Абхазии партию гуманитарной помощи, которую мы отвезем нуждающимся", – подчеркнул Авидзба.По его словам, больше всего люди нуждаются в еде, питьевой воде, теплой одежде, одеялах.Разрушительное землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля. По последним данным, число пострадавших в Турции превысило 18 тысяч человек, число раненых – 70 тысяч. В Сирии погибли около трех тысяч человек, количество раненых не уточняется.Также в целях содействия по преодолению последствий стихийного бедствия премьер-министру Александру Анкваб было поручено организовать мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии и Турции.9 февраля в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии.В республике заявили о готовности отправить спасателей в пострадавшие регионы.

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турция, представительство абхазии в турции, абхазия, землетрясение