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Главный четверг: Пилия о развитии Галского района

Главный четверг: Пилия о развитии Галского района

О планах по развитию Галского района Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился глава администрации Константин Пилия. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия о развитии Галского района Главный четверг: Пилия о развитии Галского района

Как отметил глава района, говорить о всплеске развития Гала за счет собственных средств не приходится, так как район дотационный. 85% бюджетных средств идет на выплату заработной платы, остальное – на содержание и небольшие ремонтные работы."Восстанавливаем парк. Получилось войти в год с небольшой прибылью, смогли пять миллионов рублей набрать на парк", – сообщил Пилия.Он добавил, что Галский район в основном сельскохозяйственный, с земельными запасами и трудовым населением. "Я когда пришел, объявлял: "Даем все и всем, лишь бы кто-то что-то начал делать. Около 40 заявителей появилось на выделение земель под сельхозугодья. В итоге осталось шесть крупных инвесторов, которые уже работают и вкладывают. Общий объем инвестиций немалый. Инвестиции, которые уже работают в районе – почти под миллиард рублей", – рассказал Константин Пилия. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.

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