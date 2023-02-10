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Главный четверг: Пилия о развитии Галского района
Главный четверг: Пилия о развитии Галского района
О планах по развитию Галского района Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился глава администрации Константин Пилия. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T09:30+0300
2023-02-10T09:30+0300
2023-02-10T10:51+0300
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Главный четверг: Пилия о развитии Галского района
Главный четверг: Пилия о развитии Галского района
Как отметил глава района, говорить о всплеске развития Гала за счет собственных средств не приходится, так как район дотационный. 85% бюджетных средств идет на выплату заработной платы, остальное – на содержание и небольшие ремонтные работы."Восстанавливаем парк. Получилось войти в год с небольшой прибылью, смогли пять миллионов рублей набрать на парк", – сообщил Пилия.Он добавил, что Галский район в основном сельскохозяйственный, с земельными запасами и трудовым населением. "Я когда пришел, объявлял: "Даем все и всем, лишь бы кто-то что-то начал делать. Около 40 заявителей появилось на выделение земель под сельхозугодья. В итоге осталось шесть крупных инвесторов, которые уже работают и вкладывают. Общий объем инвестиций немалый. Инвестиции, которые уже работают в районе – почти под миллиард рублей", – рассказал Константин Пилия. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, гал, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гал, аудио
Главный четверг: Пилия о развитии Галского района
09:30 10.02.2023 (обновлено: 10:51 10.02.2023)
О планах по развитию Галского района Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился глава администрации Константин Пилия.
Как отметил глава района, говорить о всплеске развития Гала за счет собственных средств не приходится, так как район дотационный. 85% бюджетных средств идет на выплату заработной платы, остальное – на содержание и небольшие ремонтные работы.
"Восстанавливаем парк. Получилось войти в год с небольшой прибылью, смогли пять миллионов рублей набрать на парк", – сообщил Пилия.
Он добавил, что Галский район в основном сельскохозяйственный, с земельными запасами и трудовым населением.
"Я когда пришел, объявлял: "Даем все и всем, лишь бы кто-то что-то начал делать. Около 40 заявителей появилось на выделение земель под сельхозугодья. В итоге осталось шесть крупных инвесторов, которые уже работают и вкладывают. Общий объем инвестиций немалый. Инвестиции, которые уже работают в районе – почти под миллиард рублей", – рассказал Константин Пилия.
Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.