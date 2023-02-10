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Колташов: эпоха частных денег, криптовалют, по всей видимости, миновала

Колташов: эпоха частных денег, криптовалют, по всей видимости, миновала

Своим мнением о будущем криптовалютного рынка, в интервью радио Sputnik поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T17:08+0300

2023-02-10T17:08+0300

2023-02-10T17:08+0300

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Колташов: эпоха частных денег, криптовалют, по всей видимости, миновала Колташов: эпоха частных денег, криптовалют, по всей видимости, миновала

Колташов отметил, что 2022 год для криптовалютного рынка закончился крайне тяжелым итогом. Крах, который произошле в 2022 году, стал беспрецедентным для криптовалют. "Валюты рухнули, а биржи начали банкротиться. Вся система стала коллапсировать. После краха в США крупнейшей криптобиржи казалось, что ничто не предвещает восстановления этой сферы, но в начале 2023 года биткоин начал расти. Он начал расти одновременно с золотом по тарифам движения прежних лет", – рассказал эксперт. Колташов считает, что обнадеживаться не стоит, так как для криптовалют настал переломный момент. "Игра на криптовалютном рынке привела сперва к надуванию колоссального пузыря, потом к его сдутию. Думаю, что повторения ситуации не будет. По всей видимости, центральные банки перейдут к собственным нового формата электронным деньгам, которые будут находиться в обращении, будут создаваться международные единицы валюты. На рынке появятся государственные деньги. То есть, эпоха частных денег – криптовалют, по всей видимости, миновала. И начинается новый этап, который будет связан с тем, что центральные банки и правительства будут осваивать технологические решения и новые возможности. Частные инициативы будут блокироваться", – считает Колташов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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