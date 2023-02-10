https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/mvd-abkhazii-v-abkhazii-deystvuet-okolo-desyati-narkokanalov-1044063802.html
МВД: в Абхазии действует около десяти наркоканалов
МВД: в Абхазии действует около десяти наркоканалов
Главная цель управления по контролю за оборотом наркотиков – установление организаторов наркобизнеса, задержание их с поличным и последующее привлечение к... 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T15:00+0300
2023-02-10T15:00+0300
2023-02-10T15:54+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. По оперативным данным, на протяжении десяти лет в Абхазии действует около десяти наркоканалов, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия. Основной канал поставки наркотиков в Абхазию — из России. По словам Пачалия, есть и этнические группы, которые используют транзит через Россию в Абхазию, в частности граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.Он отметил, что организаторы наркоканалов зачастую находятся за пределами республики, в том числе и граждане Абхазии, в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан."Мы только за 2022 год пресекли несколько наркоканалов, не считая обычных закладчиков и наркокурьеров. Буквально пару дней назад, задержав одного из закладчиков, нам стало известно имя крупного дилера, который нами был объявлен официально в розыск, но что мы можем сделать – человек находится в Дубае. Это серьезная проблема", – приводят слова Пачалия в агентстве "Апсныпресс".
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
МВД: в Абхазии действует около десяти наркоканалов
15:00 10.02.2023 (обновлено: 15:54 10.02.2023)
Главная цель управления по контролю за оборотом наркотиков – установление организаторов наркобизнеса, задержание их с поличным и последующее привлечение к уголовной ответственности.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. По оперативным данным, на протяжении десяти лет в Абхазии действует около десяти наркоканалов, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия.
Основной канал поставки наркотиков в Абхазию — из России. По словам Пачалия, есть и этнические группы, которые используют транзит через Россию в Абхазию, в частности граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.
"За три года наша работа стала лучше, оперативнее, более налаженной. Разница существенная. Раньше, если в год ловили пять-шесть групп, сейчас – около 20, разница существенная. Если несколько лет назад объем изымаемого наркотика метадон составлял 200-300 граммов в год, то в прошлом году, только в декабре месяце, мы изъяли более одного килограмма наркотических средств", – рассказал Пачалия.
Он отметил, что организаторы наркоканалов зачастую находятся за пределами республики, в том числе и граждане Абхазии, в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан.
"Мы только за 2022 год пресекли несколько наркоканалов, не считая обычных закладчиков и наркокурьеров. Буквально пару дней назад, задержав одного из закладчиков, нам стало известно имя крупного дилера, который нами был объявлен официально в розыск, но что мы можем сделать – человек находится в Дубае. Это серьезная проблема", – приводят слова Пачалия в агентстве "Апсныпресс".