https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/mvd-abkhazii-v-abkhazii-deystvuet-okolo-desyati-narkokanalov-1044063802.html

МВД: в Абхазии действует около десяти наркоканалов

МВД: в Абхазии действует около десяти наркоканалов

Главная цель управления по контролю за оборотом наркотиков – установление организаторов наркобизнеса, задержание их с поличным и последующее привлечение к... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T15:00+0300

2023-02-10T15:00+0300

2023-02-10T15:54+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. По оперативным данным, на протяжении десяти лет в Абхазии действует около десяти наркоканалов, рассказал в интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия. Основной канал поставки наркотиков в Абхазию — из России. По словам Пачалия, есть и этнические группы, которые используют транзит через Россию в Абхазию, в частности граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.Он отметил, что организаторы наркоканалов зачастую находятся за пределами республики, в том числе и граждане Абхазии, в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан."Мы только за 2022 год пресекли несколько наркоканалов, не считая обычных закладчиков и наркокурьеров. Буквально пару дней назад, задержав одного из закладчиков, нам стало известно имя крупного дилера, который нами был объявлен официально в розыск, но что мы можем сделать – человек находится в Дубае. Это серьезная проблема", – приводят слова Пачалия в агентстве "Апсныпресс".

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