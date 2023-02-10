https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/otkrytyy-dialog-aslan-bzhaniya-obsudil-investitsii-s-biznesmenami-1044067114.html

Открытый диалог: Аслан Бжания обсудил инвестиции с бизнесменами

Открытый диалог: Аслан Бжания обсудил инвестиции с бизнесменами

Президент Аслан Бжания встретился с абхазскими предпринимателями для обсуждения перспектив и способов привлечения иностранных инвесторов в различные сферы... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T22:07+0300

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Встреча состоялась в Администрации президента 10 февраля. Представители бизнес-структур обсудили с президентом, премьер-министром и руководителями министерств Абхазии инвестиционную привлекательность республики и преимущества строительства апарт-отелей.Аслан Бжания рассказал, что разработан законопроект о регулировании статуса апарт-отелей. Он подчеркнул, что увеличение налоговых сборов от апарт-проектов создаст условие для решения жилищного вопроса граждан в Абхазии, приобретение жилья молодым семьям.Глава Администрации президента Джансух Нанба отметил, что на период строительства объектов, который будет длиться от трех до пяти лет, государство планирует пополнить бюджет на примерно один миллиард рублей, а после завершения строительства в бюджет будут поступать порядка 350-400 миллионов рублей, что позволит государству перенаправить эти средства на приоритетные направления, в том числе на решение проблем в социальной сфере.По словам Нанба, один гостиничный комплекс в год увеличит количество туристов с более высокой платежеспособностью до порядка 200 тысяч человек.Большинство предпринимателей поддержали инициативу президента. Глава Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба считает, что строительство апарт-отелей как никогда актуально для Абхазии, так как сферы вложения для российских инвесторов из-за геополитической ситуации "сузились".Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков также за принятие закона о статусе апарт-отелей. Он подчеркнул, что такое решение не несет дополнительных политических проблем"Это первый шаг, который позволит открыть необходимый поток инвестиций", - сказал он.Предприниматель Эдгар Гвазава считает, что строительство апартаментов - серьезное продвижение вперед для экономики и имиджа Абхазии. По его мнению, этот вид недвижимости привлечет в страну не только туристов, но и IT-специалистов, если будут созданы возможности для комфортной работы.В то же время, по мнению Гвазава, нужно учитывать и риски, прежде всего проблемы с энергетикой."Все это может быть воздушными замками, если проблемы с энергетикой не решаться. Как они будут подключаться, если мощностей не хватает? Этот вопрос должно решить государство", - сказал он.Полную версию встречи президента с абхазскими бизнесменами смотрите в материале Sputnik.

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