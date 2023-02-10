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Память российских дипломатов почтили в Сухуме

Память российских дипломатов почтили в Сухуме

Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых, погибших в 2013 году, почтили в Посольстве России в Абхазии в пятницу, 10 февраля. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

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Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов Вишерневых состоялась 10 февраля в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации.В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года.Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.В Посольстве России в Абхазии 8 февраля 2018 года была открыта мемориальная доска в честь погибшего вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.

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