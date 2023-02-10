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Проблемы энергетики: депутат рассказал, как выйти из кризиса
Проблемы энергетики: депутат рассказал, как выйти из кризиса
Депутат Парламента Абхазии Резо Зантария рассказал, каким видит выход из энергетического кризиса в республике. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T10:05+0300
2023-02-10T10:05+0300
2023-02-10T10:44+0300
энергетическая отрасль абхазии
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Председатель комитета по экономической политике и реформам Парламента Абхазии Резо Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, что существующие проблемы в энергетической сфере республики можно решить."У нас есть огромный опыт, как эти проблемы решить, и они решаемы. Невозможно решить их в одночасье, в секунду, в минуту. Но их можно решать динамично, уменьшая тот самый дефицит электроэнергии и увеличивая надежность подачи электричества", – отметил он.Кроме того, депутат подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию должно быть связано с улучшением качества электричества."Мы повысили тариф – должно улучшиться качество электроэнергии. Тогда не будет социального взрыва, и все должны платить, у всех должны быть приборы учета. Мы говорим, подняли тариф! А теперь давайте нам качественную электроэнергию. Такая связка", – сказал он.По его мнению, необходимо системно решать проблемы, возникшие в энергетической отрасли республики.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Проблемы энергетики: депутат рассказал, как выйти из кризиса
10:05 10.02.2023 (обновлено: 10:44 10.02.2023)
Депутат Парламента Абхазии Резо Зантария рассказал, каким видит выход из энергетического кризиса в республике.
Председатель комитета по экономической политике и реформам Парламента Абхазии Резо Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, что существующие проблемы в энергетической сфере республики можно решить.
"У нас есть огромный опыт, как эти проблемы решить, и они решаемы. Невозможно решить их в одночасье, в секунду, в минуту. Но их можно решать динамично, уменьшая тот самый дефицит электроэнергии и увеличивая надежность подачи электричества", – отметил он.
Кроме того, депутат подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию должно быть связано с улучшением качества электричества.
"Мы повысили тариф – должно улучшиться качество электроэнергии. Тогда не будет социального взрыва, и все должны платить, у всех должны быть приборы учета. Мы говорим, подняли тариф! А теперь давайте нам качественную электроэнергию. Такая связка", – сказал он.
По его мнению, необходимо системно решать проблемы, возникшие в энергетической отрасли республики.