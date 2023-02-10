https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/problemy-energetiki-deputat-rasskazal-kak-vyyti-iz-krizisa-1044049626.html

Проблемы энергетики: депутат рассказал, как выйти из кризиса

Проблемы энергетики: депутат рассказал, как выйти из кризиса

Депутат Парламента Абхазии Резо Зантария рассказал, каким видит выход из энергетического кризиса в республике. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T10:05+0300

2023-02-10T10:05+0300

2023-02-10T10:44+0300

энергетическая отрасль абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/09/1044037560_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_a4cc72db297109652bc47c30101231cd.jpg

Председатель комитета по экономической политике и реформам Парламента Абхазии Резо Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, что существующие проблемы в энергетической сфере республики можно решить."У нас есть огромный опыт, как эти проблемы решить, и они решаемы. Невозможно решить их в одночасье, в секунду, в минуту. Но их можно решать динамично, уменьшая тот самый дефицит электроэнергии и увеличивая надежность подачи электричества", – отметил он.Кроме того, депутат подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию должно быть связано с улучшением качества электричества."Мы повысили тариф – должно улучшиться качество электроэнергии. Тогда не будет социального взрыва, и все должны платить, у всех должны быть приборы учета. Мы говорим, подняли тариф! А теперь давайте нам качественную электроэнергию. Такая связка", – сказал он.По его мнению, необходимо системно решать проблемы, возникшие в энергетической отрасли республики.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео