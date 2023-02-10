https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-i-tarba-o-vozmozhnostyakh-vykhoda-iz-zhilischnogo-krizisa-1043740072.html
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса
Есть ли возможности для решения проблемы, какую роль в этом могут играть государство и бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Центра стратегических... 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T11:15+0300
2023-02-10T11:15+0300
2023-02-10T11:42+0300
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Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса
Жилищная проблема в Абхазии – одна из самых насущных. Многие семьи десятилетиями арендуют квартиры. Как получилось, что сегодня, когда население в Абхазии гораздо меньше, чем во времена СССР, проблема жилья стоит столь остро? Каковы возможности приобретения жилья в новостройке с рассрочкой платежа? Почему ипотека в Абхазии недоступна? Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, жилье, ипотека, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, жилье, ипотека, аудио
Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса
11:15 10.02.2023 (обновлено: 11:42 10.02.2023)
Есть ли возможности для решения проблемы, какую роль в этом могут играть государство и бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Центра стратегических исследований Иллона Мирцхулава и бизнесмен, владелец фирмы-застройщика жилья Константин Тарба.
Жилищная проблема в Абхазии – одна из самых насущных. Многие семьи десятилетиями арендуют квартиры.
Как получилось, что сегодня, когда население в Абхазии гораздо меньше, чем во времена СССР, проблема жилья стоит столь остро? Каковы возможности приобретения жилья в новостройке с рассрочкой платежа? Почему ипотека в Абхазии недоступна?
Подробности слушайте в аудиофайле
.