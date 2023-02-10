https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-i-tarba-o-vozmozhnostyakh-vykhoda-iz-zhilischnogo-krizisa-1043740072.html

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса

Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса

Есть ли возможности для решения проблемы, какую роль в этом могут играть государство и бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Центра стратегических... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T11:15+0300

2023-02-10T11:15+0300

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Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса Такие обстоятельства: Мирцхулава и Тарба о возможностях выхода из жилищного кризиса

Жилищная проблема в Абхазии – одна из самых насущных. Многие семьи десятилетиями арендуют квартиры. Как получилось, что сегодня, когда население в Абхазии гораздо меньше, чем во времена СССР, проблема жилья стоит столь остро? Каковы возможности приобретения жилья в новостройке с рассрочкой платежа? Почему ипотека в Абхазии недоступна? Подробности слушайте в аудиофайле.

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