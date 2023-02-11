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Канализационный насос вышел из строя в Сухуме
Канализационный насос вышел из строя в Сухуме
Сгоревший двигатель уже заменен, ввести оборудование в эксплуатацию планируют в течение субботы, 11 февраля. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T14:47+0300
2023-02-11T14:47+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Канализационный насос вышел из строя в Сухуме.Из-за этого канализационные колодцы в столице оказались подтоплены, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник столичного “Водоканала” Даур Пачкория.По его словам, причины аварии еще предстоит установить. Бригады “Водоканала” занимаются ремонтом насоса, уже заменили сгоревший двигатель и в течение дня планируют ввести в эксплуатацию оборудование.
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Канализационный насос вышел из строя в Сухуме
Сгоревший двигатель уже заменен, ввести оборудование в эксплуатацию планируют в течение субботы, 11 февраля.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Канализационный насос вышел из строя в Сухуме.
Из-за этого канализационные колодцы в столице оказались подтоплены, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник столичного “Водоканала” Даур Пачкория.
“Из-за того, что насос не работает, канализационные колодцы подтоплены, есть небольшой дискомфорт для горожан”, - пояснил Пачкория.
По его словам, причины аварии еще предстоит установить. Бригады “Водоканала” занимаются ремонтом насоса, уже заменили сгоревший двигатель и в течение дня планируют ввести в эксплуатацию оборудование.