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Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти

Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти

В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T09:00+0300

2023-02-11T09:00+0300

2023-02-11T09:00+0300

нефть

россия

экономика

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Мировому рынку это сулит подорожанием сырья. Москва же лишится части доходов, однако аналитики считают, что их компенсирует рост экспорта в азиатские страны. В том, как потолок цен на нефть повлияет на мировую добычу "черного золота", для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.В одностороннем порядкеКак пояснил вице-премьер Александр Новак, принятое решение поспособствует восстановлению рыночных отношений. Далее Россия будет действовать по обстоятельствам.В декабре Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ограничили цены 60 долларами за баррель. Все, что дороже, транспортировать и страховать нельзя.В феврале Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из России, и одновременно страны ЕС и "Семерки" установили ценовой потолок: 100 долларов для дизтоплива, 45 — мазута.Восстановить балансТаким образом, главная причина сокращения добычи — февральское эмбарго на нефтепродукты, прежде всего мазут и дизель.Львиную долю невостребованной ЕС нефти Москва уже успешно реализует на азиатских рынках — в основном в Индии и Китае. С нефтепродуктами ситуация иная."Их крайне сложно перенаправить на Восток. Там есть собственная развитая нефтепереработка, нет необходимости в импорте. Наоборот, есть экспорт, который, вероятно, увеличат. В России данные продукты также излишни, рынок вполне насыщен. Поэтому нужно снижать загрузку ряда НПЗ. Но в таком случае им не понадобятся и соответствующие объемы нефти", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Кроме того, для полной переориентации на Азию нужно время: пока не хватает логистических мощностей. Помимо инфраструктурных ограничений, есть фактор динамики спроса, который растет не так быстро, добавляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Рынок отреагировалЕще в декабре Новак допустил уменьшение добычи на пять-семь процентов. Общий показатель — 10,86 миллиона баррелей в сутки. Значит, нынешнее сокращение — 4,6 процента.По оценкам Леонида Хазанова, независимого промышленного эксперта, Россия способна безболезненно убрать с рынка и миллион баррелей, что усилит энергетический кризис в Европейском союзе."Бензин и дизель станут для них золотыми. ЕС, конечно, может покупать топливо в Индии, Китае, только это получится еще дороже", — говорит аналитик.После известий из Москвы нефтяные котировки двинулись вверх. Апрельские фьючерсы Brent поднялись до 86 долларов за баррель, мартовские на WTI — до 79,4.Риски сниженияСогласно данным Минэнерго, сейчас Россия полностью реализует всю произведенную нефть.Минимальная добыча, сравнительно комфортная для бюджета, определяется средней ценой продажи. Пока принятые меры на финансовый баланс влияют несильно."Urals в данный момент стоит порядка 56 долларов. Предельный объем добычи находится в диапазоне восьми-десяти миллионов баррелей в сутки при средней цене в районе 60 долларов", — поясняет Веретенникова.Однако определенные риски есть.Так, некоторые эксперты указывают на то, что около половины нефтепродуктов, отправлявшихся в Евросоюз (0,6 из 1,2 миллиона баррелей в сутки), не найдут новых рынков сбыта, что снизит годовой экспорт на 20 процентов.В итоге нефти придется добывать на 10-15 процентов меньше, cчитают в "Борселл".Вызов для экономикиДля России снижение добычи, низкие экспортные цены, высокие затраты на перевозку и сокращение продаж нефтепродуктов за рубеж — серьезный вызов, констатируют специалисты.В федеральный бюджет 2023-го заложены нефтегазовые доходы на 8,9 триллиона рублей. Однако уже в январе, по информации Минфина, они упали на 46 процентов в годовом выражении. Не исключено уменьшение до семи триллионов."Дефицит бюджета может увеличиться до 4,9 триллиона, а по плану — 2,9. Чтобы не допустить этого, нужно поднимать налоги и иные поступления от бизнеса, ослаблять рубль, расходовать больше резервов, наращивать эмиссию денег. Как следствие — риски усиления инфляции, снижения доходов бизнеса и населения", — указывает Гойхман.В то же время не все экономисты считают, что нефтяные доходы упадут выше ожидаемого уровня. В первую очередь — поскольку сокращение добычи в России не будет полностью компенсировано ростом в других государствах. Кроме того, сейчас сложно переориентировать перевозки: на мировом рынке острая нехватка танкеров.

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