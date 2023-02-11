https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/skonchalas-doktor-meditsinskikh-nauk-professor-zinaida-shevtsova-1044077320.html

Скончалась доктор медицинских наук, профессор Зинаида Шевцова

Скончалась доктор медицинских наук, профессор Зинаида Шевцова

Шевцова была научным сотрудником Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии в Сухуме. Она впервые описала такие инфекции... 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T18:15+0300

2023-02-11T18:15+0300

2023-02-11T18:15+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Скончалась доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук Зинаида Шевцова. Об этом сообщили в отделе информации и медиакоммуникации Абхазского государственного университета.“Ректорат АГУ, профессорско-преподавательский состав и студенты биолого-географического факультета с глубоким прискорбием извещают о смерти доктора медицинских наук, профессора, академика Российской академии естественных наук, ветерана труда, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени, бывшей заведующей кафедрой экспериментальной биологии и медицины Зинаиды Всеволодовны Шевцовой и выражают искренние соболезнования родным и близким”, - говорится в тексте сообщения.Зинаида Шевцова была научным сотрудником НИИЭПиТ Сухума. Она возглавляла лабораторию вирусных инфекций, изучала основные инфекции человека и обезьян. Ею впервые были описаны и охарактеризованы такие болезни обезьян, как геморрагическая лихорадка, гепатит А, энцефаломиокардит. Шевцова проводила работы и в области онковирусологии.С 1998 по 2016 год Зинаида Шевцова заведовала кафедрой экспериментальной биологии и медицины Абхазского госуниверситета, с 2011 года - вела педагогическую деятельность.Шевцова - автор более 160 научных публикаций, а также двух учебных пособий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1042558883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200410/Ne-chelovecheskiy-virus-kak-v-Sukhume-provodili-issledovaniya-koronavirusa-1029866916.html

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