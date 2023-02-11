https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/sumasshedshie-prestupniki-i-fantazery--kto-takoy-nenadezhnyy-rasskazchik-1044049507.html

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T10:06+0300

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Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Осторожно: в выпуске есть спойлеры.Слушайте подкасты РИА Новости.

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