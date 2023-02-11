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Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T10:06+0300
2023-02-11T10:06+0300
2023-02-11T10:06+0300
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Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Осторожно: в выпуске есть спойлеры.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события?
Осторожно: в выпуске есть спойлеры.