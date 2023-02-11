https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/takie-obstoyatelstva-barchan-ob-ekologichnom-sposobe-utilizatsii-otkhodov-v-abkhazii--1044022612.html

Такие обстоятельства: Барчан об экологичном способе утилизации отходов в Абхазии

Такие обстоятельства: Барчан об экологичном способе утилизации отходов в Абхазии

О проблеме утилизации мусора в Абхазии, а также о наиболее экологических способах его утилизации в условиях республики в эфире радио Sputnik рассказала... 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T19:00+0300

2023-02-11T19:00+0300

2023-02-11T19:00+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

мусорный полигон

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/08/1044022459_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b8989c921600bc6a2cc67ceecf3bd36f.jpg

Такие обстоятельства: Барчан об экологичном способе утилизации отходов в Абхазии Такие обстоятельства: Барчан об экологичном способе утилизации отходов в Абхазии

В Сухуме состоялась встреча организаторов проекта "Ацкьара" с общественностью, где участники слушали отчет об итогах работы по исследованию наиболее экологичных способов утилизации отходов.На сегодняшний день единственным способом утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии является захоронение, 93% отходов зарывается в грунт и 7% – сжигается, сказала Барчан в эфире радио. В мировой практике такой способ утилизации считается самым неэффективным и самым неэкологичным видом утилизации, отметила она."В Абхазии пять санкционированных полигонов из семи, надо отметить, что они все не отвечают экологическим требованиям и нормам. Их можно назвать свалками, а не полигонами. Количество несанкционированных свалок сложно оценить, но их много", – сказала Барчан.Сотрудник Института экологии рассказала, как в условиях Абхазии возможно экологично утилизовать мусор и как важно обучать население экологическим привычкам разделять мусор.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, мусорный полигон, мусор, аудио