https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/bolee-796-tysyach-tonn-gruza-dostavleno-v-abkhaziyu-v-2022-godu-po-zheleznoy-doroge-1044081691.html

Более 796 тысяч тонн груза доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге

Более 796 тысяч тонн груза доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге

В 2023 году были приобретены два магистральных двухсекционных локомотива, которые позволят увеличить объемы перевозок по сети Абхазской железной дороги. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T10:45+0300

2023-02-12T10:45+0300

2023-02-12T10:45+0300

в абхазии

абхазия

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 796 тысяч тонн груза было доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге, рассказал в интервью "Апсныпресс" гендиректор "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава. Всего АЖД в прошлом году приняло 11902 грузовых вагона. В апреле был зафиксирован рекорд - прибыли составы с 145,8 тысячами тонн груза, это 2159 вагонов.

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