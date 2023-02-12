https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/bolee-796-tysyach-tonn-gruza-dostavleno-v-abkhaziyu-v-2022-godu-po-zheleznoy-doroge-1044081691.html
Более 796 тысяч тонн груза доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге
Более 796 тысяч тонн груза доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге
В 2023 году были приобретены два магистральных двухсекционных локомотива, которые позволят увеличить объемы перевозок по сети Абхазской железной дороги. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T10:45+0300
2023-02-12T10:45+0300
2023-02-12T10:45+0300
в абхазии
абхазия
абхазская железная дорога
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 796 тысяч тонн груза было доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге, рассказал в интервью "Апсныпресс" гендиректор "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава. Всего АЖД в прошлом году приняло 11902 грузовых вагона. В апреле был зафиксирован рекорд - прибыли составы с 145,8 тысячами тонн груза, это 2159 вагонов.
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абхазия, абхазская железная дорога
абхазия, абхазская железная дорога
Более 796 тысяч тонн груза доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге
В 2023 году были приобретены два магистральных двухсекционных локомотива, которые позволят увеличить объемы перевозок по сети Абхазской железной дороги.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik.
Более 796 тысяч тонн груза было доставлено в Абхазию в 2022 году по железной дороге, рассказал в интервью
"Апсныпресс" гендиректор "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава.
Всего АЖД в прошлом году приняло 11902 грузовых вагона. В апреле был зафиксирован рекорд - прибыли составы с 145,8 тысячами тонн груза, это 2159 вагонов.
В 2021 году Абхазия приняла 7057 вагонов с 455,4 тысячами тонн груза.
В 2020 году - 3517 вагонов с 216,2 тысячами тонн груза.
В 2019 году - 6523 вагона с 438,1 тысячами тонн груза.