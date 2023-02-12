https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-prevysilo-295-tysyach-1044088807.html
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысяч
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T18:55+0300
2023-02-12T18:55+0300
2023-02-12T19:16+0300
турция
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043984812_0:93:1422:893_1920x0_80_0_0_ee737cccb6e2905f8a86fb00940437b0.jpg
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043984812_55:0:1368:985_1920x0_80_0_0_797d700f9b58347ab3a4dfee771edf63.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, землетрясение, в мире
турция, землетрясение, в мире
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысяч
18:55 12.02.2023 (обновлено: 19:16 12.02.2023)
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.