https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-prevysilo-295-tysyach-1044088807.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысяч

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T18:55+0300

2023-02-12T18:55+0300

2023-02-12T19:16+0300

турция

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043984812_0:93:1422:893_1920x0_80_0_0_ee737cccb6e2905f8a86fb00940437b0.jpg

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, землетрясение, в мире