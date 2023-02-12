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Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T08:55+0300
2023-02-12T08:55+0300
2023-02-12T08:55+0300
турция
сирия
землетрясение
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.К вечеру субботы власти Сирии сообщили, что число жертв из-за землетрясения выросло до 1408, пострадавших — до 2341.
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турция, сирия, землетрясение
турция, сирия, землетрясение
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.
"В результате землетрясений погибли 24 тысячи 617 человек", - заявил Октай на брифинге.
По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.
К вечеру субботы власти Сирии сообщили, что число жертв из-за землетрясения выросло до 1408, пострадавших — до 2341.