https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/chislo-zhertv-zemletryaseniy-v-turtsii-vozroslo-do-24-617-chelovek-1044081237.html

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

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турция

сирия

землетрясение

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.К вечеру субботы власти Сирии сообщили, что число жертв из-за землетрясения выросло до 1408, пострадавших — до 2341.

турция

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турция, сирия, землетрясение