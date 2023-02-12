https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-dostizheniyakh-abkhazskikh-sportsmenov-v-nastolnom-tennise--1044039938.html
Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе
Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе
Тренер по настольному теннису Ренат Карчава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал, как его подопечные добиваются призовых мест на... 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T19:40+0300
2023-02-12T19:40+0300
2023-02-12T19:40+0300
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Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе
Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе
Сборная команда города Сухума по настольному теннису стала бронзовым призером первого тура открытого чемпионата первенства Краснодарского края. В турнире принимало участие более 800 спортсменов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, теннис, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, теннис, аудио
Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе
Тренер по настольному теннису Ренат Карчава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал, как его подопечные добиваются призовых мест на соревнованиях в России.
Сборная команда города Сухума по настольному теннису стала бронзовым призером первого тура открытого чемпионата первенства Краснодарского края. В турнире принимало участие более 800 спортсменов.
Подробности слушайте в аудиофайле.