https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-dostizheniyakh-abkhazskikh-sportsmenov-v-nastolnom-tennise--1044039938.html

Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе

Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе

Тренер по настольному теннису Ренат Карчава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал, как его подопечные добиваются призовых мест на... 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T19:40+0300

2023-02-12T19:40+0300

2023-02-12T19:40+0300

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Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе Дополнительное время: Карчава о достижениях абхазских спортсменов в настольном теннисе

Сборная команда города Сухума по настольному теннису стала бронзовым призером первого тура открытого чемпионата первенства Краснодарского края. В турнире принимало участие более 800 спортсменов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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