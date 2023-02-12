https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ekspert-rasskazal-stanet-li-kitay-mirovym-gegemonom-vmesto-ssha-1044073782.html

Эксперт рассказал, станет ли Китай мировым гегемоном вместо США

Эксперт рассказал, станет ли Китай мировым гегемоном вместо США

Российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов рассказал о структуре мировой гегемонии. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T09:50+0300

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Эксперт рассказал, станет ли Китай мировым гегемоном вместо США Эксперт рассказал, станет ли Китай мировым гегемоном вместо США

В эфире радио Sputnik Беларусь Фурсов выразил мнение, что Китаю будет сложно справиться с США после того, как они "сожрут" экономику Евросоюза."В первую очередь необходимо определиться с тем, что понимается под термином "гегемония". К примеру, Голландия, считавшаяся гегемоном в XVII веке, на самом деле им не являлась. В экономике - да, а в политике в первой половине века гегемоном была Испания, во второй половине - Франция. И в культуре Голландия в XVII веке гегемоном не была точно", - сказал историк.Он отметил, что позже безусловным гегемоном в экономической и военно-политической сферах стала Англия."Но нужно помнить, что все сухопутные войны Британии с Вильгельмом, Наполеоном и Гитлером выигрывала Россия, то есть это была частичная гегемония ... Интересы Англии и России совпадали как интересы двух фланговых государств, для которых нетерпимо объединение Центральной Европы французами, немцами или кем-то еще. Но у Великобритании не было гегемонии в культуре, это опять же не трехмерная гегемония", - объяснил Фурсов.По его словам, нынешняя гегемония США в экономике, культуре и военно-политической сфере безусловна."Настоящая гегемония США началась в середине 1980-х годов и длится до наших дней... Когда мы говорим, что Китай может заменить Соединенные Штаты в качестве гегемона, нужно понимать, что КНР культурным гегемоном не будет никогда - для Запада это неприемлемо. Кроме того, надо говорить о формировании единой англосферы, и в экономическом плане Китаю будет очень трудно с этим состязаться", - подчеркнул собеседник.

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