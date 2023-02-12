https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/investitsii-dyuti-fri-i-plany-piliya-rasskazal-o-situatsii-v-galskom-rayone-1044083796.html

Инвестиции, "дьюти-фри" и планы: Пилия рассказал о ситуации в Галском районе

Инвестиции, "дьюти-фри" и планы: Пилия рассказал о ситуации в Галском районе

В эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о том, какие проводятся работы и о планах на ближайшее будущее. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T13:25+0300

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Галский район – дотационный и говорить всплеске развития пока сложно, отметил в студии радио Sputnik Абхазия глава администрации Галского района Константин Пилия.Общий бюджет района на 2023 год составит чуть больше 268 миллионов рублей и 85% от этой суммы предназначено для заработной платы бюджетникам. Оставшиеся средства пустят на содержания инфраструктуры и небольшие ремонтные работы.Минувший 2022 год завершился для Галского района с прибылью на пять миллионов рублей. Это позволило приступить к ремонту на территории центрального парка и его облагораживанию.Удалось также привлечь частные инвестиции в сельскохозяйственную сферу. Более одного миллиарда рублей вложили в развитие этой отрасли шесть крупных компаний.При этом Пилия отметил, что Галский район нуждается во вложениях и поддержка государства. Проселочные дороги в плачевном состоянии и, порой, для того чтобы преодолеть пять километров пути необходимо затратить около одного часа. Руководство страны пообещало выделить 25 миллионов рублей на ремонт дорог в 2024 году. Периодически часть затрат покрывается из резервного фонда президента Абхазии.В 2022 году на государственной границе по реке Ингур заработал магазин беспошлинной торговли. По словам Пилия, обороты в этом торговом объекте пока не высокие в виду объективных причин, но он возлагает большие надежды на существенные для местного бюджета налоговые отчисления.В Галском районе ведется работа по полной инвентаризации госучреждений, которые раньше не были на балансе администрации, а также земельная инвентаризация. На сегодня это позволило пополнить бюджет на 500 тысяч рублей с земельного налога, но после завершения инвентаризации во всех селах, сумма может вырасти до трех миллионов рублей.

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