https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/mchs-rossii-ispolzovali-spetsoborudovanie-chtoby-nakhodit-vyzhivshikh-pod-zavalami-v-turtsii-1044081819.html
МЧС России использовали спецоборудование, чтобы находить выживших под завалами в Турции
МЧС России использовали спецоборудование, чтобы находить выживших под завалами в Турции
По последним данным, в Турции из-за землетрясений погибли более 24,6 тысячи человек. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T11:35+0300
2023-02-12T11:35+0300
2023-02-12T11:35+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и определяют их местонахождение с помощью специального оборудования, сообщает МЧС России.Отмечается, что аварийно-спасательное оборудование позволяет заглянуть вглубь завалов, а не разбирать их поэтапно. Кроме того, кинологический расчёт групп помогает находить пострадавших под самыми крупными завалами."Специалисты МЧС России обследуют конструкции зданий на предмет их устойчивости. Это не позволяет допустить травматизма среди участников поисковых работ", - добавляется в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мчс рф, россия, турция, в мире, землетрясение
мчс рф, россия, турция, в мире, землетрясение
МЧС России использовали спецоборудование, чтобы находить выживших под завалами в Турции
По последним данным, в Турции из-за землетрясений погибли более 24,6 тысячи человек.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и определяют их местонахождение с помощью специального оборудования, сообщает МЧС России.
"Российские спасатели в Турции незамедлительно выезжают на участки работ, где под завалами могут еще находиться живые люди ... Мобильные поисковые группы экстренного реагирования, сформированные из состава отряда "Центроспас", обследуют завалы, применяя эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы поиска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийно-спасательное оборудование позволяет заглянуть вглубь завалов, а не разбирать их поэтапно. Кроме того, кинологический расчёт групп помогает находить пострадавших под самыми крупными завалами.
"Специалисты МЧС России обследуют конструкции зданий на предмет их устойчивости. Это не позволяет допустить травматизма среди участников поисковых работ", - добавляется в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.