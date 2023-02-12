https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/mchs-rossii-ispolzovali-spetsoborudovanie-chtoby-nakhodit-vyzhivshikh-pod-zavalami-v-turtsii-1044081819.html

МЧС России использовали спецоборудование, чтобы находить выживших под завалами в Турции

МЧС России использовали спецоборудование, чтобы находить выживших под завалами в Турции

По последним данным, в Турции из-за землетрясений погибли более 24,6 тысячи человек. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T11:35+0300

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2023-02-12T11:35+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и определяют их местонахождение с помощью специального оборудования, сообщает МЧС России.Отмечается, что аварийно-спасательное оборудование позволяет заглянуть вглубь завалов, а не разбирать их поэтапно. Кроме того, кинологический расчёт групп помогает находить пострадавших под самыми крупными завалами."Специалисты МЧС России обследуют конструкции зданий на предмет их устойчивости. Это не позволяет допустить травматизма среди участников поисковых работ", - добавляется в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.

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