Поезд сбил девушку в Гагре

"По словам очевидцев, днем раньше в том месте поезд сбил собаку, и она лежала на рельсах. Девушка гуляла со своей собакой, которая подбежала к сбитой собаке и не отходила от нее. В этот момент ехал поезд. Девушка подбежала туда спасти своего питомца, и в этот момент ее ударил поезд", - отметил он.