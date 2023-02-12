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Поезд сбил девушку в Гагре
Поезд сбил девушку в Гагре
Расследованием инцидента с гибелью девушки в Гагре занимается транспортная прокуратура Абхазии. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T14:20+0300
2023-02-12T14:20+0300
2023-02-12T14:24+0300
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Жительницу Гагры сбил поезд в субботу днем, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Расследование проводит транспортная прокуратура Абхазии.
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абхазия, гагрский район, происшествия
абхазия, гагрский район, происшествия
Поезд сбил девушку в Гагре
14:20 12.02.2023 (обновлено: 14:24 12.02.2023)
Расследованием инцидента с гибелью девушки в Гагре занимается транспортная прокуратура Абхазии.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Жительницу Гагры сбил поезд в субботу днем, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"По словам очевидцев, днем раньше в том месте поезд сбил собаку, и она лежала на рельсах. Девушка гуляла со своей собакой, которая подбежала к сбитой собаке и не отходила от нее. В этот момент ехал поезд. Девушка подбежала туда спасти своего питомца, и в этот момент ее ударил поезд", - отметил он.
Расследование проводит транспортная прокуратура Абхазии.