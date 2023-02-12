https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-sochi-planiruyut-nachat-v-2024-godu-1044085044.html

Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году

Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году

Аэропорт Сочи представил планы развития до 2027 года на 10-й Юбилейной международной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

аэропорт сочи

россия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Строительство нового терминала в аэропорту Сочи планируют начать в 2024 году. На Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 показали макет реконструкции аэропорта, которая обойдется около 25 миллиардов рублей. Восемнадцать миллиардов из них направят на строительство нового аэровокзального комплекса. Также построят второй терминал площадью 40 тысяч квадратных метров. После завершения работ аэропорт будет обслуживать до 20 миллионов человек в год. В 2022 году воздушная гавань приняла 13 миллионов человек.

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