https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-sochi-planiruyut-nachat-v-2024-godu-1044085044.html
Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году
Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году
Аэропорт Сочи представил планы развития до 2027 года на 10-й Юбилейной международной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T16:10+0300
2023-02-12T16:10+0300
2023-02-12T16:10+0300
сочи
аэропорт сочи
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Строительство нового терминала в аэропорту Сочи планируют начать в 2024 году. На Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 показали макет реконструкции аэропорта, которая обойдется около 25 миллиардов рублей. Восемнадцать миллиардов из них направят на строительство нового аэровокзального комплекса. Также построят второй терминал площадью 40 тысяч квадратных метров. После завершения работ аэропорт будет обслуживать до 20 миллионов человек в год. В 2022 году воздушная гавань приняла 13 миллионов человек.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, аэропорт сочи, россия
сочи, аэропорт сочи, россия
Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году
Аэропорт Сочи представил планы развития до 2027 года на 10-й Юбилейной международной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Строительство нового терминала в аэропорту Сочи планируют начать в 2024 году.
На Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 показали макет реконструкции аэропорта, которая обойдется около 25 миллиардов рублей.
Восемнадцать миллиардов из них направят на строительство нового аэровокзального комплекса. Также построят второй терминал площадью 40 тысяч квадратных метров.
После завершения работ аэропорт будет обслуживать до 20 миллионов человек в год.
В 2022 году воздушная гавань приняла 13 миллионов человек.