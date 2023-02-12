https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/tri-zemletryaseniya-za-dva-dnya-byli-zafiksirovany-na-zapade-gruzii-1044083259.html

Три землетрясения за два дня были зафиксированы на западе Грузии

Три землетрясения за два дня были зафиксированы на западе Грузии

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

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землетрясение

грузия

в мире

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В Грузии в воскресенье произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.В субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.Первое землетрясение произошло в 11:07, эпицентр - село Гоми рядом с городом Озургети. Второе землетрясение произошло в 11.21 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

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