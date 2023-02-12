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Три землетрясения за два дня были зафиксированы на западе Грузии
Три землетрясения за два дня были зафиксированы на западе Грузии
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T12:30+0300
2023-02-12T12:30+0300
2023-02-12T12:38+0300
землетрясение
грузия
в мире
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В Грузии в воскресенье произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.В субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.Первое землетрясение произошло в 11:07, эпицентр - село Гоми рядом с городом Озургети. Второе землетрясение произошло в 11.21 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.
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MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, грузия, в мире
землетрясение, грузия, в мире
Три землетрясения за два дня были зафиксированы на западе Грузии
12:30 12.02.2023 (обновлено: 12:38 12.02.2023)
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В Грузии в воскресенье произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
В субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.
Первое землетрясение произошло в 11:07, эпицентр - село Гоми рядом с городом Озургети. Второе землетрясение произошло в 11.21 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.