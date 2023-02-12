https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ukrainskie-voyska-poteryali-do-180-chelovek-na-kupyanskom-i-krasnolimanskom-napravleniyakh--1044084945.html

Украинские войска потеряли до 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинские войска потеряли до 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Всего с начала спецоперации уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T15:15+0300

2023-02-12T15:15+0300

2023-02-12T15:31+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

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