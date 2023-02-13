https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/asafov-rasskazal-o-tselyakh-zapadnoy-politiki-v-stranakh-sng-1044095284.html

Асафов рассказал о целях западной политики в странах СНГ

Асафов рассказал о целях западной политики в странах СНГ

Еврокомиссия собирается выделить несколько миллионов евро на "продвижение демократии в Казахстане". 13.02.2023, Sputnik Абхазия

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Политолог Александр Асафов считает, что под видом демократии Европейский союз может оплачивать все, что угодно – начиная от действий местной агентуры, заканчивая идеологией, которую они внедряют в другие страны для продвижения своей же политической повестки. Эксперт пояснил, что методика меняется с учетом местных особенностей той или иной страны. В Казахстане, например, молодым людям внушали, что они не нужны государству, поэтому единственный их шанс – выучить другой язык и уехать из страны.Подробнее о том, как западные страны влияют на постсоветское пространство, смотрите в видео Sputnik.

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