https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/bartsits-nazval-prichinu-snizheniya-postavok-eksporta-vina-iz-abkhazii-1044114555.html

Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии

Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии

Какие товары поставляет на экспорт Абхазия и как изменились за последнее время объемы экспорта отечественной продукции за рубеж, в эфире радио Sputnik... 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T18:01+0300

2023-02-13T18:01+0300

2023-02-13T18:15+0300

радио

абхазия

экспорт

вино

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044115062_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_43ec0a87c4b93862442fb746ddb3c0b4.jpg

Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии

Более чем на четверть сократился объем поставок вина из Абхазии в РФ, республика на седьмой строчке среди поставщиков и уступает таким странам, как Франция, Испания, Италия, Чили, сказал Барциц. По его словам, причиной являются пакет санкций западных стран в отношении России, вследствие проведения специальной операции на Украине. "Под ограничения попали практически все отрасли экономической деятельности. Конечно, и Абхазия испытывает последствия санкционного давления. Вести бизнес стало намного сложнее, в том числе для абхазских производителей вина. Нарушены и заторможены многие логистические цепочки, которые связывали хозяйствующие субъекты. Речь идет и о виноматериалах, и о некоторых технических компонентах, комплектующих для производства. Это не способствует сохранению, тем более росту темпов и объемов производства. К сожалению, это так", – сказал БарцицТорговый представитель Абхазии в России рассказал также, как обеспечить собственную продовольственную безопасность и заработать на экспорте."Когда то, что выращено и произведено в Абхазии, будет здесь переработано, либо уйдет на экспорт, предварительно насытив внутренний рынок, тогда и будет наибольший экономический эффект. Тогда денежная масса будет оставаться в республике. С этим же сопряжены вопросы обеспечения собственной продовольственной безопасности. Мы должны производить много, критично больше, чем сегодня, различной продукции, чтобы насытить свой рынок, а затем уже получить экспортную выручку", – отметил Барциц.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экспорт, вино, поставки, аудио