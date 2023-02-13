https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/bartsits-nazval-prichinu-snizheniya-postavok-eksporta-vina-iz-abkhazii-1044114555.html
Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии
Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии
Какие товары поставляет на экспорт Абхазия и как изменились за последнее время объемы экспорта отечественной продукции за рубеж, в эфире радио Sputnik... 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T18:01+0300
2023-02-13T18:01+0300
2023-02-13T18:15+0300
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вино
поставки
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Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии
Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии
Более чем на четверть сократился объем поставок вина из Абхазии в РФ, республика на седьмой строчке среди поставщиков и уступает таким странам, как Франция, Испания, Италия, Чили, сказал Барциц. По его словам, причиной являются пакет санкций западных стран в отношении России, вследствие проведения специальной операции на Украине. "Под ограничения попали практически все отрасли экономической деятельности. Конечно, и Абхазия испытывает последствия санкционного давления. Вести бизнес стало намного сложнее, в том числе для абхазских производителей вина. Нарушены и заторможены многие логистические цепочки, которые связывали хозяйствующие субъекты. Речь идет и о виноматериалах, и о некоторых технических компонентах, комплектующих для производства. Это не способствует сохранению, тем более росту темпов и объемов производства. К сожалению, это так", – сказал БарцицТорговый представитель Абхазии в России рассказал также, как обеспечить собственную продовольственную безопасность и заработать на экспорте."Когда то, что выращено и произведено в Абхазии, будет здесь переработано, либо уйдет на экспорт, предварительно насытив внутренний рынок, тогда и будет наибольший экономический эффект. Тогда денежная масса будет оставаться в республике. С этим же сопряжены вопросы обеспечения собственной продовольственной безопасности. Мы должны производить много, критично больше, чем сегодня, различной продукции, чтобы насытить свой рынок, а затем уже получить экспортную выручку", – отметил Барциц.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, экспорт, вино, поставки, аудио
абхазия, экспорт, вино, поставки, аудио
Барциц назвал причину снижения поставок экспорта вина из Абхазии
18:01 13.02.2023 (обновлено: 18:15 13.02.2023)
Какие товары поставляет на экспорт Абхазия и как изменились за последнее время объемы экспорта отечественной продукции за рубеж, в эфире радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.
Более чем на четверть сократился объем поставок вина из Абхазии в РФ, республика на седьмой строчке среди поставщиков и уступает таким странам, как Франция, Испания, Италия, Чили, сказал Барциц. По его словам, причиной являются пакет санкций западных стран в отношении России, вследствие проведения специальной операции на Украине.
"Под ограничения попали практически все отрасли экономической деятельности. Конечно, и Абхазия испытывает последствия санкционного давления. Вести бизнес стало намного сложнее, в том числе для абхазских производителей вина. Нарушены и заторможены многие логистические цепочки, которые связывали хозяйствующие субъекты. Речь идет и о виноматериалах, и о некоторых технических компонентах, комплектующих для производства. Это не способствует сохранению, тем более росту темпов и объемов производства. К сожалению, это так", – сказал Барциц
Торговый представитель Абхазии в России рассказал также, как обеспечить собственную продовольственную безопасность и заработать на экспорте.
"Когда то, что выращено и произведено в Абхазии, будет здесь переработано, либо уйдет на экспорт, предварительно насытив внутренний рынок, тогда и будет наибольший экономический эффект. Тогда денежная масса будет оставаться в республике. С этим же сопряжены вопросы обеспечения собственной продовольственной безопасности. Мы должны производить много, критично больше, чем сегодня, различной продукции, чтобы насытить свой рынок, а затем уже получить экспортную выручку", – отметил Барциц.
Полная версия беседы в аудиофайле.