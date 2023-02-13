https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/deputaty-rassmotreli-kandidatury-na-dolzhnost-glavy-kontrolnoy-palaty-abkhazii-1044118310.html

Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии

Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии

Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба был назначен на этот пост в апреле 2013 года. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T21:01+0300

2023-02-13T21:01+0300

2023-02-13T21:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

парламент абхазии

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044118146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_447d986ff558c8beb8926645dcb29a9c.jpg

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной Палаты Абхазии, сообщает пресс-служба Народного Собрания.По итогам обсуждения было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты - пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии