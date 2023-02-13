https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/deputaty-rassmotreli-kandidatury-na-dolzhnost-glavy-kontrolnoy-palaty-abkhazii-1044118310.html
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба был назначен на этот пост в апреле 2013 года. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T21:01+0300
2023-02-13T21:01+0300
2023-02-13T21:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
парламент абхазии
народное собрание абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044118146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_447d986ff558c8beb8926645dcb29a9c.jpg
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной Палаты Абхазии, сообщает пресс-служба Народного Собрания.По итогам обсуждения было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты - пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044118146_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6dab8ba22a5f4da2b2ea2869a56a56bf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба был назначен на этот пост в апреле 2013 года.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной Палаты Абхазии, сообщает
пресс-служба Народного Собрания.
На пост претендуют Батал Айба и Астамур Аргун.
По итогам обсуждения было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты - пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.