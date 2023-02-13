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Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба был назначен на этот пост в апреле 2013 года. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной Палаты Абхазии, сообщает пресс-служба Народного Собрания.По итогам обсуждения было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты - пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии

21:01 13.02.2023
© Foto / Пресс-служба Парламента АбхазииДепутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность главы Контрольной палаты Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2023
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии
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Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба был назначен на этот пост в апреле 2013 года.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной Палаты Абхазии, сообщает пресс-служба Народного Собрания.
На пост претендуют Батал Айба и Астамур Аргун.
По итогам обсуждения было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты - пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
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