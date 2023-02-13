https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/mashinam-bez-zimnikh-shin-zapretili-vezd-v-ritsinskiy-natspark-1044096730.html

Машинам без зимних шин запретили въезд в Рицинский нацпарк

Машинам без зимних шин запретили въезд в Рицинский нацпарк

Ограничение действует с понедельника, 13 февраля, до специального распоряжения. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Машинам, не оборудованным зимней резиной, запрещен въезд в Рицинский нацпарк, сообщает пресс-служба МВД Абхазии."С 13 февраля текущего года введен абсолютный запрет на передвижение транспортных средств с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности в направлении Рицинского реликтового национального парка", – говорится в сообщении.Ограничение введено для предотвращения аварий, сохранения жизней и здоровья граждан Абхазии и гостей республики. Оно будет действовать до специального распоряжения.Настоящая зима добралась до побережья Абхазии утром в понедельник, 13 февраля. Ночью на побережье выпал снег, который продолжал идти несколько часов. ГАИ Абхазии просит водителей соблюдать особую осторожность на дорогах.

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