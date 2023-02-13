https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/shest-detey-iz-dnr-budut-obuchatsya-v-siriuse-1044113560.html

Шесть детей из ДНР будут обучаться в "Сириусе"

Шесть детей из ДНР будут обучаться в "Сириусе"

Для того, чтобы попасть на учебу в образовательный центр "Сириус", школьникам нужно было пройти онлайн-тестирование и снять видео с экспериментами. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T17:40+0300

2023-02-13T17:40+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Первые шестеро десятиклассников из Донецкой Народной Республики были приняты на обучение в сочинский центр "Сириус" в феврале 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра."На программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью", – рассказали в университете.В рамках программы ученики, уровень знаний которых педагоги оценили как высокий, будут развиваться в естественных науках.Елена Шмелева, глава образовательного фонда "Талант и успех", под эгидой которого работает "Сириус", ранее заявляла, что работа с детьми из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, будет усилена.

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