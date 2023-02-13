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Установление культурных связей с Китаем обсудили в посольстве Абхазии
Установление культурных связей с Китаем обсудили в посольстве Абхазии
Со стороны посольства во встрече приняли участие второй секретарь диппредставительства Нури Хварцкия и помощник главы МИД Станислав Каджая. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T19:42+0300
2023-02-13T19:42+0300
2023-02-13T19:42+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства. На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республики. Также стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.
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абхазия, китай, новости
Установление культурных связей с Китаем обсудили в посольстве Абхазии
Со стороны посольства во встрече приняли участие второй секретарь диппредставительства Нури Хварцкия и помощник главы МИД Станислав Каджая.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает
пресс-служба посольства.
На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республики.
Также стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.