https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/ustanovlenie-kulturnykh-svyazey-s-kitaem-obsudili-v-posolstve-abkhazii-1044117488.html

Установление культурных связей с Китаем обсудили в посольстве Абхазии

Установление культурных связей с Китаем обсудили в посольстве Абхазии

Со стороны посольства во встрече приняли участие второй секретарь диппредставительства Нури Хварцкия и помощник главы МИД Станислав Каджая. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T19:42+0300

2023-02-13T19:42+0300

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства. На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республики. Также стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.

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