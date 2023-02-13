https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/vasserman-rasskazal-zachem-zelenskim-progulyalis-po-evrope-1044092312.html
Вассерман рассказал, зачем с Зеленским прогулялись по Европе
Вассерман рассказал, зачем с Зеленским прогулялись по Европе
Российский политический эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik прокомментировал недавние встречи Зеленского с европейскими... 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T12:19+0300
2023-02-13T12:19+0300
2023-02-13T13:00+0300
радио
подкасты
украина
европа
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044092159_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_73af4e78be73ace441f82c07748c7a19.jpg
Вассерман рассказал, зачем Зеленским прогулялись по Европе
Вассерман рассказал, зачем Зеленским прогулялись по Европе
Очередной приступ боевых действий Украина начнет не вследствие визита Зеленского в ряд европейских стран, наоборот, этот визит ― это следствие подготовки боевых действий, полагает собеседник Sputnik."Он (ред. – визит) нужен для того, чтобы руководство этих стран могло доказать своим рядовым гражданам, что Украина еще действует и надобно ее поддерживать. Ну а насколько она действительно действует – как раз в меру того, насколько ее поддерживает этот коллективный Запад", ― считает Вассерман.Эксперт напомнил, что собственные военные ресурсы Украины закончились еще летом 2022 года, и с тех пор она живет только на том, что подбрасывает Запад.Запад готов воевать до последнего украинца, поскольку украинцы ― неотъемлемая часть русского народа, а русская цивилизация во многих ключевых отношениях прямо противоположна англосаксонской и очень далеко отошла от европейской, из которой выросли и русская и англосаксонская цивилизации, рассуждает аналитик."Зеленским прогулялись по Европе, чтобы показать, что "ще не вмерла Украина", ― сказал Вассерман в интервью радио Sputnik Беларусь.
украина
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044092159_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_1265492c9cb05d830ce9daa6bc3fff94.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, украина, европа, владимир зеленский, аудио
подкасты, украина, европа, владимир зеленский, аудио
Вассерман рассказал, зачем с Зеленским прогулялись по Европе
12:19 13.02.2023 (обновлено: 13:00 13.02.2023)
Российский политический эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik прокомментировал недавние встречи Зеленского с европейскими лидерами.
Очередной приступ боевых действий Украина начнет не вследствие визита Зеленского в ряд европейских стран, наоборот, этот визит ― это следствие подготовки боевых действий, полагает собеседник Sputnik.
"Он (ред. – визит) нужен для того, чтобы руководство этих стран могло доказать своим рядовым гражданам, что Украина еще действует и надобно ее поддерживать. Ну а насколько она действительно действует – как раз в меру того, насколько ее поддерживает этот коллективный Запад", ― считает Вассерман.
Эксперт напомнил, что собственные военные ресурсы Украины закончились еще летом 2022 года, и с тех пор она живет только на том, что подбрасывает Запад.
Запад готов воевать до последнего украинца, поскольку украинцы ― неотъемлемая часть русского народа, а русская цивилизация во многих ключевых отношениях прямо противоположна англосаксонской и очень далеко отошла от европейской, из которой выросли и русская и англосаксонская цивилизации, рассуждает аналитик.
"Зеленским прогулялись по Европе, чтобы показать, что "ще не вмерла Украина", ― сказал Вассерман в интервью радио Sputnik Беларусь.