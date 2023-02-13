https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/vasserman-rasskazal-zachem-zelenskim-progulyalis-po-evrope-1044092312.html

Вассерман рассказал, зачем с Зеленским прогулялись по Европе

Вассерман рассказал, зачем с Зеленским прогулялись по Европе

Российский политический эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik прокомментировал недавние встречи Зеленского с европейскими... 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T12:19+0300

2023-02-13T12:19+0300

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Вассерман рассказал, зачем Зеленским прогулялись по Европе Вассерман рассказал, зачем Зеленским прогулялись по Европе

Очередной приступ боевых действий Украина начнет не вследствие визита Зеленского в ряд европейских стран, наоборот, этот визит ― это следствие подготовки боевых действий, полагает собеседник Sputnik."Он (ред. – визит) нужен для того, чтобы руководство этих стран могло доказать своим рядовым гражданам, что Украина еще действует и надобно ее поддерживать. Ну а насколько она действительно действует – как раз в меру того, насколько ее поддерживает этот коллективный Запад", ― считает Вассерман.Эксперт напомнил, что собственные военные ресурсы Украины закончились еще летом 2022 года, и с тех пор она живет только на том, что подбрасывает Запад.Запад готов воевать до последнего украинца, поскольку украинцы ― неотъемлемая часть русского народа, а русская цивилизация во многих ключевых отношениях прямо противоположна англосаксонской и очень далеко отошла от европейской, из которой выросли и русская и англосаксонская цивилизации, рассуждает аналитик."Зеленским прогулялись по Европе, чтобы показать, что "ще не вмерла Украина", ― сказал Вассерман в интервью радио Sputnik Беларусь.

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