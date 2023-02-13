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Зинченко рассказал, какая зима выдалась в этом году в селе Псху
Зинченко рассказал, какая зима выдалась в этом году в селе Псху
На побережье Абхазии 13 февраля выпал местами снег. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T13:33+0300
2023-02-13T13:33+0300
2023-02-13T13:43+0300
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Зинченко рассказал, какая зима выдалась в этом году в селе Псху
Зинченко рассказал, какая зима выдалась в этом году в селе Псху
На побережье Абхазии 13 февраля выпал местами снег.В высокогорном селе Псху Сухумского района зима в этом году также вступила в свои права поздно, первый снег выпал только 2 февраля, рассказал в эфире радио Sputnik начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сергей Зинченко."В этом году сравнительно мало снега. Сейчас сантиметров 70 всего снежный покров. Первый снег нормально выпал только 2 февраля и началась зима. До этого было тепло и хорошо. Есть свет у нас, дрова, все стандартно и никаких ситуаций. Люди, в принципе, готовы и к большому снегу, все запасаются, рассчитывая на худшее. А то, что снега меньше, людям легче, но зима должна быть, это хорошо и для урожая", – отметил Зинченко.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, псху, зима, снег, подкасты, аудио
абхазия, псху, зима, снег, подкасты, аудио
На побережье Абхазии 13 февраля выпал местами снег.
В высокогорном селе Псху Сухумского района зима в этом году также вступила в свои права поздно, первый снег выпал только 2 февраля, рассказал в эфире радио Sputnik
начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сергей Зинченко.
"В этом году сравнительно мало снега. Сейчас сантиметров 70 всего снежный покров. Первый снег нормально выпал только 2 февраля и началась зима. До этого было тепло и хорошо. Есть свет у нас, дрова, все стандартно и никаких ситуаций. Люди, в принципе, готовы и к большому снегу, все запасаются, рассчитывая на худшее. А то, что снега меньше, людям легче, но зима должна быть, это хорошо и для урожая", – отметил Зинченко.
Полная версия беседы в аудиофайле.