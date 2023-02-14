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Более восьми тысяч человек спасли из-под завалов в Турции

Более восьми тысяч человек спасли из-под завалов в Турции

Землетрясения вызвали разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T13:49+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Спасатели в Турции извлекли из-под обломков обрушившихся зданий более восьми тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед участниками World Government Summit.По его словам, подземные толчки вызвали колоссальные разрушения в десяти провинциях, в которых проживало 13,5 миллиона человек. Эрдоган добавил, что ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Они сопровождались сотнями афтершоков и ощущались в соседних государствах. Катастрофа стала причиной гибели более 30 тысяч человек.Он стихийного бедствия пострадала и Сирия, по данным ВОЗ, там погибли 8,5 тысячи человек.Разбирать завалы в Турцию приехали спасатели из многих государств мира, в том числе из России. Абхазия также оказывает посильную помощь – объявлен сбор гуманитарной помощи и денег в помощь пострадавшим, президент Абхазии предложил своему сирийскому коллеге организовать реабилитацию пострадавших детей в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/1044102015.html

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