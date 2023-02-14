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Часть Сухума и Сухумского района останется без воды 15 февраля
Часть Сухума и Сухумского района останется без воды 15 февраля
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Жители части Сухума и Сухумского района останутся без воды в среду, 15 февраля, сообщает столичный "Водоканал". 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T17:00+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Жители части Сухума и Сухумского района останутся без воды в среду, 15 февраля, сообщает столичный "Водоканал". Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится в 18:00.Ограничения коснутся районов Синопа, Турбазы, Кодорского шоссе, улиц Апсильской, Братьев Зантария, Чанба, села Баслата.
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Часть Сухума и Сухумского района останется без воды 15 февраля
17:00 14.02.2023 (обновлено: 17:07 14.02.2023)
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Жители части Сухума и Сухумского района останутся без воды в среду, 15 февраля, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится в 18:00.
Ограничения коснутся районов Синопа, Турбазы, Кодорского шоссе, улиц Апсильской, Братьев Зантария, Чанба, села Баслата.