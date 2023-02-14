https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gogokhiya-rasskazala-o-soglashenii-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-rossii-i-abkhazii-1044065745.html
Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии
Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии
Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Что подразумевает этот документ... 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T09:17+0300
2023-02-14T09:17+0300
2023-02-14T09:17+0300
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Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии
Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии
Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Что подразумевает этот документ и какие еще соглашения международного характера реализуются Государственным таможенным комитетом Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник юридического отдела ведомства Анана Гогохия. Документ был ратифицирован Абхазией еще в прошлом году."Настоящее соглашение основывается на всестороннем развитии сотрудничества в таможенной политики и социальной защиты сотрудников таможенных органов как в России, так и в Абхазии. Соглашение распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами Абхазии и России и осуществляющих свою служебную деятельность только на условиях контракта о службе в таможенных органах. О гражданских служащих и внештатных сотрудниках в рамках данного соглашения речь не идет. Выслуга лет будет взаимно признаваться сторонами. К примеру, 10 лет работы в Абхазии будут считаться как 10 работы в России и будут компенсироваться в виде доплат к денежному содержанию и довольствию", – сказала Гогохия.По словам начальника юридического отдела ведомства, ни о каких доплатах к должностному окладу и ни о каком пенсионном обеспечении на сегодняшний день речь не идет.Анана Гогохия также рассказала о других проектах соглашения с Россией и с Сирией, которые на стадии реализации.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гармонизация законодательств абхазии и россии, государственный таможенный комитет белоруссии, аудио
подкасты, гармонизация законодательств абхазии и россии, государственный таможенный комитет белоруссии, аудио
Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Что подразумевает этот документ и какие еще соглашения международного характера реализуются Государственным таможенным комитетом Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник юридического отдела ведомства Анана Гогохия.
Документ был ратифицирован Абхазией еще в прошлом году.
"Настоящее соглашение основывается на всестороннем развитии сотрудничества в таможенной политики и социальной защиты сотрудников таможенных органов как в России, так и в Абхазии. Соглашение распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами Абхазии и России и осуществляющих свою служебную деятельность только на условиях контракта о службе в таможенных органах. О гражданских служащих и внештатных сотрудниках в рамках данного соглашения речь не идет. Выслуга лет будет взаимно признаваться сторонами. К примеру, 10 лет работы в Абхазии будут считаться как 10 работы в России и будут компенсироваться в виде доплат к денежному содержанию и довольствию", – сказала Гогохия.
По словам начальника юридического отдела ведомства, ни о каких доплатах к должностному окладу и ни о каком пенсионном обеспечении на сегодняшний день речь не идет.
Анана Гогохия также рассказала о других проектах соглашения с Россией и с Сирией, которые на стадии реализации.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.