https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gogokhiya-rasskazala-o-soglashenii-o-vzaimnom-priznanii-stazha-tamozhennikov-rossii-i-abkhazii-1044065745.html

Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии

Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии

Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Что подразумевает этот документ... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T09:17+0300

2023-02-14T09:17+0300

2023-02-14T09:17+0300

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Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии Гогохия рассказала о соглашении о взаимном признании стажа таможенников России и Абхазии

Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Что подразумевает этот документ и какие еще соглашения международного характера реализуются Государственным таможенным комитетом Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник юридического отдела ведомства Анана Гогохия. Документ был ратифицирован Абхазией еще в прошлом году."Настоящее соглашение основывается на всестороннем развитии сотрудничества в таможенной политики и социальной защиты сотрудников таможенных органов как в России, так и в Абхазии. Соглашение распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами Абхазии и России и осуществляющих свою служебную деятельность только на условиях контракта о службе в таможенных органах. О гражданских служащих и внештатных сотрудниках в рамках данного соглашения речь не идет. Выслуга лет будет взаимно признаваться сторонами. К примеру, 10 лет работы в Абхазии будут считаться как 10 работы в России и будут компенсироваться в виде доплат к денежному содержанию и довольствию", – сказала Гогохия.По словам начальника юридического отдела ведомства, ни о каких доплатах к должностному окладу и ни о каком пенсионном обеспечении на сегодняшний день речь не идет.Анана Гогохия также рассказала о других проектах соглашения с Россией и с Сирией, которые на стадии реализации.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гармонизация законодательств абхазии и россии, государственный таможенный комитет белоруссии, аудио