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Государству или частникам: как развивать энергоотрасль Абхазии

Государству или частникам: как развивать энергоотрасль Абхазии

Закрытое обсуждение проблем энергетики и путей вывода отрасли из кризиса провели члены Общественной палаты Абхазии и эксперты 14 февраля. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

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2023-02-14T21:28+0300

энергетическая отрасль абхазии

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Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины - нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.Путей выхода из ситуации несколько. Но самый быстрый эффект, по словам Чанба, даст тотальная установка приборов учета по всей республике. Жители начнут платить за свет, а деньги пойдут на обновление инфраструктуры.По мнению экс-руководителя “Черноморэнерго” Аслана Басария, самое главное - понять, что делать с энергетикой национализировать или либерализовать. По его словам, социально-ориентированное государство ответственно подходит к решению таких важных задач, и сохраняет за собой контроль над важными объектами. Он пояснил, что государство может позволить себе постепенно приводить в порядок инфраструктуру, не прибегая к варианту с приватизацией отрасли.Полное видео по итогам встречи в Общественной палате смотрите в видео Sputnik.

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