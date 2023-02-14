https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/naznachen-novyy-io-glavy-administratsii-gulrypshskogo-rayona-1044120793.html

Назначен новый и.о. главы администрации Гулрыпшского района

Назначен новый и.о. главы администрации Гулрыпшского района

Ранее пост главы администрации района занимал Аслан Барателия. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Исполняющим обязанности главы администрации Гулрыпшского района назначен Саид Харазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Указ о назначении подписал президент Аслан Бжания.Также 13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.

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