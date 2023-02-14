https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/naznachen-novyy-io-glavy-administratsii-gulrypshskogo-rayona-1044120793.html
Назначен новый и.о. главы администрации Гулрыпшского района
Назначен новый и.о. главы администрации Гулрыпшского района
Ранее пост главы администрации района занимал Аслан Барателия. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T10:15+0300
2023-02-14T10:15+0300
2023-02-14T11:55+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Исполняющим обязанности главы администрации Гулрыпшского района назначен Саид Харазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Указ о назначении подписал президент Аслан Бжания.Также 13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.
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абхазия
Назначен новый и.о. главы администрации Гулрыпшского района
10:15 14.02.2023 (обновлено: 11:55 14.02.2023)
Ранее пост главы администрации района занимал Аслан Барателия.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik.
Исполняющим обязанности главы администрации Гулрыпшского района назначен Саид Харазия, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Указ о назначении подписал президент Аслан Бжания.
Также 13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.