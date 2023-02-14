https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-kvarchiya-o-stroitelstve-apart-oteley-v-abkhazii-1044132455.html

Такие обстоятельства: Джинджолия и Кварчия о строительстве апарт-отелей в Абхазии

Такие обстоятельства: Джинджолия и Кварчия о строительстве апарт-отелей в Абхазии

Как будет работать закон "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" в случае его принятия, каковы плюсы и минусы законопроекта, в эфире... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T18:03+0300

2023-02-14T18:03+0300

2023-02-14T18:05+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия и Кварчия об апарт-отелях в Абхазии Такие обстоятельства: Джинджолия и Кварчия об апарт-отелях в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания 10 февраля встретился в Сухуме с представителями бизнес-сообщества и главами ведомств. Обсуждали способы привлечения новых инвесторов в республику, причины, препятствующие развитию инвестклимата и новый законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов". Обсуждение этого законопроекта прошло и днем ранее в ТПП Абхазии. Участники обеих встреч оценивали, какой экономический эффект ощутит республика в случае принятия документа и какие риски он может в себе таить. Как повлияет строительство апартаментов на ценовую политику недвижимости, принесет ли рабочие места, не навредит ли местным предпринимателям, станут ли объекты закрытыми для граждан республики, останется ли свободным земельный фонд.На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik высказались депутат шестого созыва Парламента Алхас Джинджолия и член Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия.По мнению Джинджолия, данный законопроект несет угрозу потери контроля территории Абхазии ее гражданами, цель же государства не экономическая выгода, а процветание и возрождение абхазского этноса.По мнению Кварчия, трудно сделать государство процветающим без соответствующих ресурсов, поэтому если думать о благополучии, то надо не эмоционально, а взвешенно подойти к решению вопроса.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, строительство, риски, экономика, выгода, потери, подкасты, аудио