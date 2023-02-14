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Жительницу Сочи арестовали за ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Жительницу Сочи арестовали за ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Россиянка попыталась перевезти через государственную границу более 12 граммов прегабалина. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T20:56+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Жительницу Сочи Карину Белову задержали по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта и его ввозе в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.44-летняя Белова была задержана после прохождения абхазо-российской границы. При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1.
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абхазия, новости, мвд абхазии
Жительницу Сочи арестовали за ввоз запрещенных веществ в Абхазию
20:56 14.02.2023 (обновлено: 21:03 14.02.2023)
Россиянка попыталась перевезти через государственную границу более 12 граммов прегабалина.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik.
Жительницу Сочи Карину Белову задержали по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта и его ввозе в Абхазию. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
44-летняя Белова была задержана после прохождения абхазо-российской границы. При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.
В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1.