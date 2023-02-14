https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/zhitelnitsu-sochi-arestovali-za-vvoz-zapreschennykh-veschestv-v-abkhaziyu-1044140701.html

Жительницу Сочи арестовали за ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Жительницу Сочи арестовали за ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Россиянка попыталась перевезти через государственную границу более 12 граммов прегабалина. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T20:56+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Жительницу Сочи Карину Белову задержали по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта и его ввозе в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.44-летняя Белова была задержана после прохождения абхазо-российской границы. При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1.

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