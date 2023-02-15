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Алеко Гварамия встретился с торгпредом России в Абхазии Залиной Кобесовой
Алеко Гварамия встретился с торгпредом России в Абхазии Залиной Кобесовой
Ректор АГУ и тогпред России обсудили возможность сотрудничества организаций в рамках решения торгово-экономических задач. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T20:00+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает агентство "Апсныпресс".В частности, обсуждалась возможность дачи профессорско-преподавательским составом университета экспертно-аналитических оценок и заключений при решении торговых и экономических вопросов.
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Алеко Гварамия встретился с торгпредом России в Абхазии Залиной Кобесовой
Ректор АГУ и тогпред России обсудили возможность сотрудничества организаций в рамках решения торгово-экономических задач.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает агентство "Апсныпресс".
Стороны обсудили сотрудничество торгпредства и вуза, а также использование научного и интеллектуального потенциала АГУ.
В частности, обсуждалась возможность дачи профессорско-преподавательским составом университета экспертно-аналитических оценок и заключений при решении торговых и экономических вопросов.