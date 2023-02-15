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Алеко Гварамия встретился с торгпредом России в Абхазии Залиной Кобесовой

Алеко Гварамия встретился с торгпредом России в Абхазии Залиной Кобесовой

Ректор АГУ и тогпред России обсудили возможность сотрудничества организаций в рамках решения торгово-экономических задач. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает агентство "Апсныпресс".В частности, обсуждалась возможность дачи профессорско-преподавательским составом университета экспертно-аналитических оценок и заключений при решении торговых и экономических вопросов.

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