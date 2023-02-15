https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/ekspert-zapad-ne-speshit-postavlyat-oruzhie-ukraine-iz-za-promakhov--1044152280.html
Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов
Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов
Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт... 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T18:19+0300
2023-02-15T18:19+0300
2023-02-15T18:20+0300
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подкасты спецоперация россии в донбассе
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Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов
Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов
Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов. По его словам, в вопросе поставок танков и самолетов на Западе нет единого мнения. Кроме того, Зеленский давно не может продемонстрировать "красивую картинку" на поле боя своим западным покровителям. Об изменении подхода НАТО к украинскому кризису и новых успехах российских военнослужащих слушайте полную версию беседы в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов
18:19 15.02.2023 (обновлено: 18:20 15.02.2023)
Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов. По его словам, в вопросе поставок танков и самолетов на Западе нет единого мнения. Кроме того, Зеленский давно не может продемонстрировать "красивую картинку" на поле боя своим западным покровителям.
Об изменении подхода НАТО к украинскому кризису и новых успехах российских военнослужащих слушайте полную версию беседы в аудиофайле.