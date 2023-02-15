https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/ekspert-zapad-ne-speshit-postavlyat-oruzhie-ukraine-iz-za-promakhov--1044152280.html

Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов

Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов

Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T18:19+0300

2023-02-15T18:19+0300

2023-02-15T18:20+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044152351_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5c77f784d81cf379800e4bb856589fb2.jpg

Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов Эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине из-за промахов

Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов. По его словам, в вопросе поставок танков и самолетов на Западе нет единого мнения. Кроме того, Зеленский давно не может продемонстрировать "красивую картинку" на поле боя своим западным покровителям. Об изменении подхода НАТО к украинскому кризису и новых успехах российских военнослужащих слушайте полную версию беседы в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио