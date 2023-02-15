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ГАИ Абхазии назвала неблагоприятной ситуацию на дорогах из-за снегопада
ГАИ Абхазии назвала неблагоприятной ситуацию на дорогах из-за снегопада
Как и обещали синоптики, снегопад начался ночью и в некоторых районах республики не прекращается до сих пор. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T10:00+0300
2023-02-15T10:00+0300
2023-02-15T10:40+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Госавтоинспекции Абхазии корреспонденту Sputnik сообщили, что по состоянию на 8 часов утра обстановка на центральной трассе остается неблагоприятной для водителей.К 10 часам утра трасса была расчищена, но ГАИ убедительно просит граждан не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не выезжать на летних или "лысых" шинах, а также контролировать исправность "дворников".Сейчас сотрудники ГАИ продолжают контролировать ситуацию на дорогах, а техника расчищает особо сложные участки трассы.
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абхазия, гаи, новости
ГАИ Абхазии назвала неблагоприятной ситуацию на дорогах из-за снегопада
10:00 15.02.2023 (обновлено: 10:40 15.02.2023)
Как и обещали синоптики, снегопад начался ночью и в некоторых районах республики не прекращается до сих пор.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Госавтоинспекции Абхазии корреспонденту Sputnik сообщили, что по состоянию на 8 часов утра обстановка на центральной трассе остается неблагоприятной для водителей.
К 10 часам утра трасса была расчищена, но ГАИ убедительно просит граждан не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не выезжать на летних или "лысых" шинах, а также контролировать исправность "дворников".
Сейчас сотрудники ГАИ продолжают контролировать ситуацию на дорогах, а техника расчищает особо сложные участки трассы.