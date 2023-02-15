https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/gai-abkhazii-nazvali-neblagopriyatnoy-situatsiyu-na-dorogakh-iz-za-snegopada-1044143534.html

ГАИ Абхазии назвала неблагоприятной ситуацию на дорогах из-за снегопада

ГАИ Абхазии назвала неблагоприятной ситуацию на дорогах из-за снегопада

Как и обещали синоптики, снегопад начался ночью и в некоторых районах республики не прекращается до сих пор. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Госавтоинспекции Абхазии корреспонденту Sputnik сообщили, что по состоянию на 8 часов утра обстановка на центральной трассе остается неблагоприятной для водителей.К 10 часам утра трасса была расчищена, но ГАИ убедительно просит граждан не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не выезжать на летних или "лысых" шинах, а также контролировать исправность "дворников".Сейчас сотрудники ГАИ продолжают контролировать ситуацию на дорогах, а техника расчищает особо сложные участки трассы.

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