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История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре
История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре
В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные... 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T10:55+0300
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"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. В постановке использована оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены. Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре 10:55 15.02.2023 (обновлено: 11:25 15.02.2023)
В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди".
"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.
В постановке использована оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены.
Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас".
В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Его основа – роман Федора Достоевского "Бедные люди".
Его основа – роман Федора Достоевского "Бедные люди".
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вари Доброселовой.
"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вари Доброселовой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Макар уже в солидном возрасте, но влюбляется в молодую Вареньку и начинает ухаживать за ней.
Макар уже в солидном возрасте, но влюбляется в молодую Вареньку и начинает ухаживать за ней.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но его старания не приносят желаемого результата – Варенька выходит замуж за другого.
Но его старания не приносят желаемого результата – Варенька выходит замуж за другого.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Не выдержав такого поворота событий, Макар решает, что жизнь ему не мила.
Не выдержав такого поворота событий, Макар решает, что жизнь ему не мила.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист России Адгур Кове.
Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист России Адгур Кове.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он же выступает в качестве художника-постановщика.
Он же выступает в качестве художника-постановщика.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роль главного героя в спектакле "Ловелас" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.
Роль главного героя в спектакле "Ловелас" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роль Вареньки досталась приглашенной актрисе Амре Начкебия.
Роль Вареньки досталась приглашенной актрисе Амре Начкебия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В постановке использовано оригинальное режиссерское решение.
В постановке использовано оригинальное режиссерское решение.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрители находятся в самом центре событий, они сидят на сцене, а все происходящее вертится вокруг них.
Зрители находятся в самом центре событий, они сидят на сцене, а все происходящее вертится вокруг них.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Ловелас" состоится в Абхазском драматическом театре 15 и 16 февраля в 19:00.
Премьера спектакля "Ловелас" состоится в Абхазском драматическом театре 15 и 16 февраля в 19:00.