https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/istoriya-lyubvi-lovelas-v-abkhazskom-dramteatre--1044136524.html

История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре

История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре

В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

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"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. В постановке использована оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены. Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.

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