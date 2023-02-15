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История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре
История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре
В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные... 15.02.2023, Sputnik Абхазия
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"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. В постановке использована оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены. Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

История любви: "Ловелас" в Абхазском драмтеатре

10:55 15.02.2023 (обновлено: 11:25 15.02.2023)
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В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди".
"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.
В постановке использована оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены.
Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас".

В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля &quot;Ловелас&quot;. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его основа – роман Федора Достоевского "Бедные люди".

Его основа – роман Федора Достоевского &quot;Бедные люди&quot;. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его основа – роман Федора Достоевского "Бедные люди".

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вари Доброселовой.

&quot;Ловелас&quot; – это история любви Макара Девушкина и Вари Доброселовой. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Ловелас" – это история любви Макара Девушкина и Вари Доброселовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Макар уже в солидном возрасте, но влюбляется в молодую Вареньку и начинает ухаживать за ней.

Макар уже в солидном возрасте, но влюбляется в молодую Вареньку и начинает ухаживать за ней. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Макар уже в солидном возрасте, но влюбляется в молодую Вареньку и начинает ухаживать за ней.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но его старания не приносят желаемого результата – Варенька выходит замуж за другого.

Но его старания не приносят желаемого результата – Варенька выходит замуж за другого. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но его старания не приносят желаемого результата – Варенька выходит замуж за другого.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не выдержав такого поворота событий, Макар решает, что жизнь ему не мила.

Не выдержав такого поворота событий, Макар решает, что жизнь ему не мила. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не выдержав такого поворота событий, Макар решает, что жизнь ему не мила.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист России Адгур Кове.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист России Адгур Кове. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист России Адгур Кове.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он же выступает в качестве художника-постановщика.

Он же выступает в качестве художника-постановщика. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он же выступает в качестве художника-постановщика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль главного героя в спектакле "Ловелас" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.

Роль главного героя в спектакле &quot;Ловелас&quot; исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль главного героя в спектакле "Ловелас" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.

Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль Вареньки досталась приглашенной актрисе Амре Начкебия.

Роль Вареньки досталась приглашенной актрисе Амре Начкебия. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль Вареньки досталась приглашенной актрисе Амре Начкебия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке использовано оригинальное режиссерское решение.

В постановке использовано оригинальное режиссерское решение. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке использовано оригинальное режиссерское решение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители находятся в самом центре событий, они сидят на сцене, а все происходящее вертится вокруг них.

Зрители находятся в самом центре событий, они сидят на сцене, а все происходящее вертится вокруг них. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители находятся в самом центре событий, они сидят на сцене, а все происходящее вертится вокруг них.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Ловелас" состоится в Абхазском драматическом театре 15 и 16 февраля в 19:00.

Премьера спектакля &quot;Ловелас&quot; состоится в Абхазском драматическом театре 15 и 16 февраля в 19:00. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Ловелас" состоится в Абхазском драматическом театре 15 и 16 февраля в 19:00.

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