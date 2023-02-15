https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/kontrabandnuyu-tabachnuyu-produktsiyu-obnaruzhili-v-gagre-1044158527.html
Контрабандную табачную продукцию обнаружили в Гагре
Контрабандную табачную продукцию обнаружили в Гагре
105 вейпов и 75 пачек табака для кальянов ввезли в Абхазию без таможенного декларирования. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T18:47+0300
2023-02-15T18:47+0300
2023-02-15T18:47+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагра
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044158616_0:159:1303:892_1920x0_80_0_0_4c968ad32c9a613fb5d7f00cdd30f6cf.jpg
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили в одном из магазинов в Гагре, сообщает пресс-служба ГТК.На торговом объекте изъяли 105 электронных сигарет и 75 пачек табака для кальяна без акцизных марок, то есть, ввезенных на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0f/1044158616_0:37:1303:1014_1920x0_80_0_0_c27aa0f3878901206df8d182de86242e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гагра, таможня
абхазия, новости, гагра, таможня
Контрабандную табачную продукцию обнаружили в Гагре
105 вейпов и 75 пачек табака для кальянов ввезли в Абхазию без таможенного декларирования.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik.
Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили в одном из магазинов в Гагре, сообщает
пресс-служба ГТК.
На торговом объекте изъяли 105 электронных сигарет и 75 пачек табака для кальяна без акцизных марок, то есть, ввезенных на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА