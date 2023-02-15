https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/kontrabandnuyu-tabachnuyu-produktsiyu-obnaruzhili-v-gagre-1044158527.html

Контрабандную табачную продукцию обнаружили в Гагре

Контрабандную табачную продукцию обнаружили в Гагре

105 вейпов и 75 пачек табака для кальянов ввезли в Абхазию без таможенного декларирования. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T18:47+0300

2023-02-15T18:47+0300

2023-02-15T18:47+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили в одном из магазинов в Гагре, сообщает пресс-служба ГТК.На торговом объекте изъяли 105 электронных сигарет и 75 пачек табака для кальяна без акцизных марок, то есть, ввезенных на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА

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