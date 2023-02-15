https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/platforma-buduschee-abkhazii-zavershila-priem-zayavok-na-obuchenie-v-vuzakh-rossii-1044163977.html
Платформа "Будущее Абхазии" завершила прием заявок на обучение в вузах России
Платформа "Будущее Абхазии" завершила прием заявок на обучение в вузах России
Также в Абхазии действует филиал Россотрудничества, который продолжает принимать заявки на поступление в университеты России. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T21:33+0300
2023-02-15T21:33+0300
2023-02-15T21:33+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Второй секретарь посольства Абхазии в России Ренад Бения заявил, что социальная платформа "Будущее Абхазии" завершила прием заявок от абитуриентов, поступающих в российские вузы. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "По тем заявкам, которые мы получаем, мы видим, какая талантливая молодежь в Республике Абхазия, как она стремится к получению качественного образования, насколько она целеустремлена, талантлива и перспективна, что внушает в нас уверенность в том, что мы на правильном пути," - сказал Бения.Он добавил, что ежедневно "Будущее Абхазии" получает огромное количество заявок. Их рассмотрит конкурсная комиссия, и претенденты, прошедшие отбор, будут рекомендованы к зачислению в российские вузы.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Платформа "Будущее Абхазии" завершила прием заявок на обучение в вузах России
Также в Абхазии действует филиал Россотрудничества, который продолжает принимать заявки на поступление в университеты России.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik.
Второй секретарь посольства Абхазии в России Ренад Бения заявил, что социальная платформа "Будущее Абхазии" завершила прием заявок от абитуриентов, поступающих в российские вузы. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"По тем заявкам, которые мы получаем, мы видим, какая талантливая молодежь в Республике Абхазия, как она стремится к получению качественного образования, насколько она целеустремлена, талантлива и перспективна, что внушает в нас уверенность в том, что мы на правильном пути," - сказал Бения.
Он добавил, что ежедневно "Будущее Абхазии" получает огромное количество заявок. Их рассмотрит конкурсная комиссия, и претенденты, прошедшие отбор, будут рекомендованы к зачислению в российские вузы.