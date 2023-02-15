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Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум
Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум
Несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. Как выглядит абхазская столица, укрытая снежным одеялом, смотрите в фотоленте Sputnik. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
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В столице Абхазии снега не было уже давно. Но все еще впереди - синоптики обещают, что снегопады могут идти всю оставшуюся неделю.В такую погоду многие предпочитают оставаться дома, в тепле. Но для кого-то свежевыпавший снег - это прекрасный повод для прогулок и веселого времяпрепровождения.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа

Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум

20:31 15.02.2023
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НовостиTelegram
Несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. Как выглядит абхазская столица, укрытая снежным одеялом, смотрите в фотоленте Sputnik.
В столице Абхазии снега не было уже давно. Но все еще впереди - синоптики обещают, что снегопады могут идти всю оставшуюся неделю.
В такую погоду многие предпочитают оставаться дома, в тепле. Но для кого-то свежевыпавший снег - это прекрасный повод для прогулок и веселого времяпрепровождения.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот уже несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады.

Вот уже несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот уже несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкому для побережья республики природному явлению особенно радуются дети.

Редкому для побережья республики природному явлению особенно радуются дети. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкому для побережья республики природному явлению особенно радуются дети.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядит зимняя сказка в Сухуме – дома и деревья оделись в белые "шубки".

Так выглядит зимняя сказка в Сухуме – дома и деревья оделись в белые &quot;шубки&quot;. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядит зимняя сказка в Сухуме – дома и деревья оделись в белые "шубки".

© Sputnik / Томас Тхайцук

До недавнего времени зима в Абхазии была теплой, и некоторые цветы раскрылись слишком рано.

До недавнего времени зима в Абхазии была теплой, и некоторые цветы раскрылись слишком рано. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

До недавнего времени зима в Абхазии была теплой, и некоторые цветы раскрылись слишком рано.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Синоптики сообщают, что снежная погода может сохраниться до конца недели.

Синоптики сообщают, что снежная погода может сохраниться до конца недели. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Синоптики сообщают, что снежная погода может сохраниться до конца недели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пальмы на набережной Сухума после снегопада стали еще красочнее.

Пальмы на набережной Сухума после снегопада стали еще красочнее. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пальмы на набережной Сухума после снегопада стали еще красочнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпавший в эти дни снег иногда смешивался с дождем, поэтому во многих местах он уже растаял.

Выпавший в эти дни снег иногда смешивался с дождем, поэтому во многих местах он уже растаял. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпавший в эти дни снег иногда смешивался с дождем, поэтому во многих местах он уже растаял.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то снегопад - не помеха прогулкам по набережной.

Для кого-то снегопад - не помеха прогулкам по набережной. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то снегопад - не помеха прогулкам по набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский пляж в зимнюю погоду стал выглядеть по-особенному.

Сухумский пляж в зимнюю погоду стал выглядеть по-особенному. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский пляж в зимнюю погоду стал выглядеть по-особенному.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дороги в столице сейчас выглядят не самым лучшим образом.

Дороги в столице сейчас выглядят не самым лучшим образом. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дороги в столице сейчас выглядят не самым лучшим образом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Передвигаться на велосипеде в такую погоду – верный способ не промочить ноги.

Передвигаться на велосипеде в такую погоду – верный способ не промочить ноги. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Передвигаться на велосипеде в такую погоду – верный способ не промочить ноги.

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