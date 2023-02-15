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Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум
Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум
Несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. Как выглядит абхазская столица, укрытая снежным одеялом, смотрите в фотоленте Sputnik. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T20:31+0300
2023-02-15T20:31+0300
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В столице Абхазии снега не было уже давно. Но все еще впереди - синоптики обещают, что снегопады могут идти всю оставшуюся неделю.В такую погоду многие предпочитают оставаться дома, в тепле. Но для кого-то свежевыпавший снег - это прекрасный повод для прогулок и веселого времяпрепровождения.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа
Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум
Несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. Как выглядит абхазская столица, укрытая снежным одеялом, смотрите в фотоленте Sputnik.
В столице Абхазии снега не было уже давно. Но все еще впереди - синоптики обещают, что снегопады могут идти всю оставшуюся неделю.
В такую погоду многие предпочитают оставаться дома, в тепле. Но для кого-то свежевыпавший снег - это прекрасный повод для прогулок и веселого времяпрепровождения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вот уже несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады.
Вот уже несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Редкому для побережья республики природному явлению особенно радуются дети.
Редкому для побережья республики природному явлению особенно радуются дети.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Так выглядит зимняя сказка в Сухуме – дома и деревья оделись в белые "шубки".
Так выглядит зимняя сказка в Сухуме – дома и деревья оделись в белые "шубки".
© Sputnik / Томас Тхайцук
До недавнего времени зима в Абхазии была теплой, и некоторые цветы раскрылись слишком рано.
До недавнего времени зима в Абхазии была теплой, и некоторые цветы раскрылись слишком рано.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Синоптики сообщают, что снежная погода может сохраниться до конца недели.
Синоптики сообщают, что снежная погода может сохраниться до конца недели.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пальмы на набережной Сухума после снегопада стали еще красочнее.
Пальмы на набережной Сухума после снегопада стали еще красочнее.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпавший в эти дни снег иногда смешивался с дождем, поэтому во многих местах он уже растаял.
Выпавший в эти дни снег иногда смешивался с дождем, поэтому во многих местах он уже растаял.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для кого-то снегопад - не помеха прогулкам по набережной.
Для кого-то снегопад - не помеха прогулкам по набережной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский пляж в зимнюю погоду стал выглядеть по-особенному.
Сухумский пляж в зимнюю погоду стал выглядеть по-особенному.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дороги в столице сейчас выглядят не самым лучшим образом.
Дороги в столице сейчас выглядят не самым лучшим образом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передвигаться на велосипеде в такую погоду – верный способ не промочить ноги.
Передвигаться на велосипеде в такую погоду – верный способ не промочить ноги.