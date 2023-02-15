https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/pozdnyaya-zima-kak-vyglyadit-zasnezhennyy-sukhum-1044147432.html

Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум

Поздняя зима: как выглядит заснеженный Сухум

Несколько дней в Абхазии продолжаются снегопады. Как выглядит абхазская столица, укрытая снежным одеялом, смотрите в фотоленте Sputnik. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

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В столице Абхазии снега не было уже давно. Но все еще впереди - синоптики обещают, что снегопады могут идти всю оставшуюся неделю.В такую погоду многие предпочитают оставаться дома, в тепле. Но для кого-то свежевыпавший снег - это прекрасный повод для прогулок и веселого времяпрепровождения.

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