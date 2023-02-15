https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/turbaza-kalyagina-i-bogdanov-o-renovatsii-oteley-abkhazii-i-yuga-rossii-1044130758.html

Турбаза: Калягина и Богданов о реновации отелей Абхазии и Юга России

Турбаза: Калягина и Богданов о реновации отелей Абхазии и Юга России

Проблему реновации отелей в эфире радио обсудили президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и председатель правления Ассоциации отельеров АМОС... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T10:11+0300

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Турбаза: Калягина и Богданов о проблеме реновации отелей Абхазии и Юга России Турбаза: Калягина и Богданов о проблеме реновации отелей Абхазии и Юга России

Что подразумевает современная реновация и насколько серьезна проблема для туриндустрии? Какова доля морально устаревших отелей советской постройки в Абхазии и какими путями можно добиться проведения реновации отелей в республике? На эти и другие вопросы ответили гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия.Реновацией занимаются отели, которые хотят быть конкурентоспособными. От различных "вкусных вещей", которые может предложить отель, зависит привлечение туристов. На Юге России, по мнению экспертов, более 70 процентов номерного фонда нуждаются в срочной реновации, отметил Богданов. По его словам, туриндустрия Абхазии последние пару лет сделала хороший шаг вперед, но при этом реновация нужна многим объектам."Нам нужно перестать просто освежать номера. Задача реновации все-таки в другом, провести ее и в содержательном плане, чтобы объект размещения в своей нише заметно выделялся на фоне других, формировал свое уникальное предложение, был интересен определенным сегментам туристического рынка. После реновации отель в следующие пять-десять лет должен зарабатывать ощутимо больше. На мой взгляд, реновация должна проводиться именно так", – сказал Богданов.Полная версия беседы в аудиофайле.

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